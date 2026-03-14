La guerra, focalizada geográficamente en Medio Oriente, es la circunstancia más destacada de la actual coyuntura global. Como todo conflicto bélico en este siglo 21, tiene consecuencias, primero, sobre la economía del mundo. Así, mientras Estados Unidos e Israel intercambian misiles con Irán, el cerramiento parcial o total del estrecho de Ormuz impacta en alzas del precio del petróleo; y se afecta también la cotización de los precios del gas. Estos insumos se producen, en Argentina, fundamentalmente en Neuquén.

Neuquén, con Vaca Muerta en plena expansión, concentró atenciones en la Argentina Week, que se realizó, con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, otros mandatarios provinciales, y el presidente Javier Milei, en Nueva York. Allí, los planes para atraer inversiones y fomentar negocios para la provincia, estuvieron en primer plano, combinados con la inquietante circunstancia global.

La relación de Neuquén con el mundo es cada vez más fluida, y necesaria. En la última semana de este mes, otro mandatario, esta vez municipal, protagonizará una gira internacional, importante, a Japón y China. Mariano Gaido, el intendente capitalino, y asociado principal de Figueroa en la singular coyuntura política neuquina, será quien camine y vuele por el extremo oeste de Asia.

Esa agenda, focalizada en razones de progreso urbano, tendrá asimismo su importancia y repercusión, mientras Neuquén muestra una dinámica de obras en infraestructura inédita para su historia, y comienza a hacerse evidente que la expansión de Vaca Muerta no es solo una posibilidad específica de un rubro de la economía productiva, sino -cada vez de manera más relevante- la detonante de un impacto social impactante, en todos los sentidos, y abierto a todas las interpretaciones, por lo que alimenta también, con fuerza inusual, a la misma política como herramienta clave.

Con Figueroa en Nueva York, en Neuquén se dio un paso importante para asegurar la administración de las finanzas del Estado. Zulma Reina, a cargo del gobierno, firmó, con los ministros refrendando, el decreto 363, que crea el Programa de Financiamiento 2026, y le da forma inicial a lo que se previó en la Ley de Presupuesto para el año, y contribuye a aportar previsibilidad administrativa ante la dinámica global en la que se mueve, inexorablemente, la economía neuquina.

De acuerdo con esta disposición, el ministro de Economía neuquino, Guillermo Koenig, queda autorizado para emitir Letras para el financiamiento diverso del Estado, hasta el “monto máximo disponible” de 620 mil millones de pesos, que implican, a la cotización actual, unos 435 millones de dólares.

El programa de financiamiento tendrá como organizador y colocador principal al Banco de la Provincia, y Koenig (o quien estuviera en su lugar) está facultado a determinar las condiciones financieras, así como determinar “la conveniencia, oportunidad, métodos y procedimientos” de las operaciones contempladas en el programa.

Estas eventuales operaciones que prevé el programa de financiamiento, si bien estaban ya previstas desde el presupuesto aprobado el año pasado, cobran mayor relevancia en la actual circunstancia global; pues, la guerra, puede alterar para bien o para mal los mercados internacionales, e introducir situaciones novedosas en cualquier momento: Neuquén necesitaba, pues, plantear en los hechos un escenario de previsibilidad más allá de la inquietud global, de las cotizaciones del petróleo con el vaivén de precios, y con todo lo que eso puede implicar, por ejemplo, en los procesos inflacionarios, que, a los efectos estatales, influirán en los gastos previstos, afectando, posiblemente, una trazabilidad o proyección más estable.

Así, nuevamente, hay que tener en cuenta que los procesos políticos estarán atados, vinculados, a la gestión de los gobiernos, más que a cualquier otra circunstancia de lo que ocurra en el mapa de la competencia propiamente dicha, a concretarse el año que viene.

Esta característica de la coyuntura impacta fuertemente en el mapa que se vaya delineando entre las fuerzas que confrontarán, y les otorgan a los oficialismos una fuerza extra, mayor a la habitual, que podrá ser relevante, y determinante, en 2027.