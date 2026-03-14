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Sábado 14 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Creció el 4,6%

Con más de seis mil nuevos puestos de trabajo, Neuquén se posiciona al tope del empleo privado en el país

El gobernador Rolando Figueroa destacó que el avance está vinculado al desarrollo de la industria energética y al trabajo conjunto con el sector privado.

Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 14 de marzo de 2026 a las 14:06
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El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó que la provincia encabeza las estadísticas de crecimiento del empleo privado en el país durante el segundo semestre de 2025. Según los datos difundidos por el mandatario, entre el inicio de su gestión y diciembre de ese año el empleo privado registró un aumento del 4,6 por ciento, lo que representa 6.658 nuevos puestos de trabajo.

El propio gobernador compartió la información a través de sus redes sociales, donde subrayó el resultado de las políticas impulsadas por la provincia. “¡Neuquén lidera el crecimiento del empleo privado en el país! Crecimos un 4,6% desde el inicio de gestión a diciembre de 2025”, expresó. En el mismo mensaje agregó que se trata de “trabajo real para los neuquinos, logrado junto al sector privado mediante el programa Emplea Neuquén”.

La referencia al crecimiento del empleo se da en un contexto en el que el gobierno provincial busca fortalecer la relación con empresas e inversores vinculados al desarrollo energético. Durante la última semana, el mandatario realizó una gira por Estados Unidos con el objetivo de promover inversiones y presentar el potencial productivo de la provincia.

En ese marco, Figueroa reiteró en varias oportunidades que una de las prioridades de su gestión es garantizar oportunidades laborales para los habitantes de la provincia. “Estamos trabajando para que el trabajo sea primero para los neuquinos. Luego será el momento de convocar a otras provincias”, señaló.

El gobernador explicó que la estrategia oficial apunta a que el crecimiento de la industria hidrocarburífera tenga un impacto directo en la generación de empleo local. En particular, el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta es considerado uno de los motores principales de esa expansión.

Para acompañar ese proceso, el gobierno provincial impulsa programas de formación orientados a preparar mano de obra local para las nuevas demandas del sector energético. Entre ellos se encuentra el plan Emplea Neuquén, una iniciativa que busca capacitar trabajadores y facilitar su inserción en actividades vinculadas al crecimiento de la industria.

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