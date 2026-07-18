La certeza de la etapa “Neuquén en obras” que atraviesa la provincia, justo en la instancia en que comenzará a derramarse la evidencia electoral, después del Mundial de Fútbol, reafirma su poderoso mensaje, perceptible a través de los sentidos -algo que no siempre ocurre en política- y permite confirmar que la gestión de los gobiernos será la gran protagonista en esta coyuntura nacional, aquí y más allá también, para definir la suerte de los proyectos que confrontarán por el dominio transitorio del escenario.

Van a ver una Neuquén en obras, dijo Rolando Figueroa en la semana, justo en medio de una recorrida por el tramo de viaducto de la gran avenida (por ahora, Mosconi), que hizo junto al intendente capitalino, Mariano Gaido. Aprovechó para anunciar allí que, además de lo que está en marcha impulsado por la Municipalidad, “nosotros en la Ruta 22 vamos a comenzar a hacer distintos puentes: en Casimiro Gómez, en Los Paraísos, vamos a complementar los rulos en el Cañón (cañadón) de las Cabras, vamos a duplicar también la ruta hasta el tercer puente”. El mapa escénico de la capital y sus alrededores, donde se concentra la mayor cantidad de población de la provincia, será, dentro de muy poco, una postal semejante a cualquier otro territorio del mundo que sintoniza a pleno con este siglo 21.

También en estos días, se anunció algo que no parece tan espectacular por el amontonamiento de hormigón y cemento, pero que sí será muy trascendente para la consolidación de la economía productiva de la provincia: la licitación del proyecto técnico para poder avanzar, al fin, en incorporar unas 54 mil hectáreas más a las que existen bajo riego. Se aplicará, una vez esté listo, para hacer obras en la zona del valle de Picún Leufú y del Limay Medio, y reforzará un área geográfica que ya ha mostrado los beneficios de la producción industrial agropecuaria, transformando un desierto de arbustos pinchudos en verdes desarrollos.

En concreto, la política ofrece razones para el desarrollo económico. No es un detalle, una cosa pequeña, es, probablemente, lo más importante que ha pasado desde la instauración de la nueva democracia argentina.

Después de las emociones del fútbol, que se han manifestado una vez más, evidenciando el poder cultural de este deporte en Argentina, sobrevendrá un período en donde nuevamente la sociedad ubicará en primer plano sus carencias y esperanzas más elementales. En la política hay plena conciencia de esto. A nivel nacional, el gobierno de Javier y Karina Milei es probable que entre en una curiosa variante más populista, desde un liberalismo que pasará de la ortodoxia del ajuste al pragmatismo en procura de los votos. Cada gobernador hará lo suyo en ese contexto. Neuquén también, con la diferencia de que venía ya “independizado” en razón de su poder energético productivo.

¿De qué manera jugará el nuevo escenario post-Mundial? Precisamente, en el fortalecimiento de las políticas públicas que se llevarán delante desde cada gestión. Digamos que la política procurará explicitar la eficacia. Donde la hay, hacerla más evidente; y donde falta, ponerla dramáticamente en escena, porque no hay mejor argumento que mostrar acción y construcción, cuando se trata de enfrentar a quienes buscan desplazar y cambiar, como banderas, ante cualquier defección, grande o pequeña, que haya cometido quien gobierna.

Esto se dará en una realidad contradictoria. Por un lado, el ordenamiento de la macro economía ha producido una estabilidad, un equilibrio; por el otro, al mismo tiempo lo ha hecho con el costo de una recesión dura, una caída fuerte del consumo, y de sectores de la producción que no logran recuperarse. Hay muchos números y estadísticas que demuestran este contexto, pero, desde el punto de vista industrial, vale la pena apuntar que solo la energía, con el petróleo, sostiene por encima de 80 por ciento su capacidad instalada; el resto de las actividades económicas está en 50 por ciento o por debajo, lo que indica dramáticamente una caída que, enseguida, se torna en argumento inapelable para explicar niveles de pobreza, desempleo, falta de expectativas positivas, y otros males crónicos argentinos.

El Mundial de fútbol ha sido un foco de atención popular poderoso. También se ha constituido en un ejemplo para la política, pues es indudable que se utiliza, y utilizará, el modelo del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni como metáfora posible para extrapolar a toda la sociedad. Aunque la metáfora funcione, aunque prenda esa idea de que, conjugando talento con esfuerzo, trabajo, persistencia, se consiguen los objetivos, hay que desconfiar de estos alardes seudo sociológicos: No es fácil.

Neuquén, en ese contexto, está sentando bases muy serias para ir más allá de las metáforas fáciles. Se trata de consolidar sus variantes de desarrollo económico, sin descuidar ni jugar a la ruleta con su población más vulnerable. El modelo de capitalismo social que tiene casi naturalmente la provincia, está muy firme. No es lo que se pondrá en juego en la instancia electoral. Lo que pasará en Neuquén será un reordenamiento de liderazgos; y, habrá que ver, cómo se concreta, en función de lo que los ciudadanos elijan.