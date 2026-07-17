El gobernador Rolando Figueroa anunció que la Provincia comenzará próximamente nuevas obras de infraestructura sobre la Autovía Norte y la Ruta Nacional 22 en la ciudad de Neuquén. El anuncio fue realizado durante una recorrida junto al intendente Mariano Gaido por la obra de transformación de la avenida Mosconi.

Entre los trabajos confirmados se encuentran la construcción de puentes en Casimiro Gómez y Los Paraísos, la duplicación de la calzada hasta el Tercer Puente y nuevas intervenciones en el Cañadón de las Cabras. Según el mandatario, estas obras forman parte de un plan integral para mejorar la circulación y el crecimiento urbano de la capital neuquina.

Actualmente, la obra de la avenida Mosconi continúa en ejecución y, de acuerdo con Gaido, podría inaugurarse entre diciembre de 2026 y enero de 2027, antes de los plazos previstos.

La Provincia avanza con un nuevo paquete de obras viales

Durante la recorrida por la avenida Mosconi, Figueroa aseguró que la infraestructura vial será una de las prioridades de su gestión.

"Van a ver permanentemente todo un Neuquén en obras", afirmó el gobernador al destacar el trabajo conjunto con el municipio capitalino.

El mandatario sostuvo que el objetivo es intervenir los principales corredores de ingreso y circulación de la ciudad para acompañar el crecimiento poblacional y mejorar la conectividad regional.

Qué obras anunció Figueroa para la Autovía Norte y Ruta 22

El gobernador detalló que el plan contempla:

Puentes a distinto nivel en Casimiro Gómez.

Puentes sobre Los Paraísos.

Nuevos trabajos en el Cañadón de las Cabras.

Duplicación de la calzada hasta el Tercer Puente.

Estas intervenciones buscan reducir demoras, mejorar la seguridad vial y eliminar algunos de los puntos críticos del tránsito en la capital neuquina.

Cómo avanza la transformación de la avenida Mosconi

La recorrida también permitió observar el avance de una de las obras urbanas más importantes que hoy se ejecutan en Neuquén.

Figueroa destacó el trabajo realizado por la Municipalidad y afirmó que el acceso desde Río Negro "va a mejorar muchísimo" una vez finalizada la intervención.

Por su parte, Mariano Gaido recordó que la inversión supera los $30.000 millones, financiados con fondos provinciales y municipales, y remarcó que participan empresas y trabajadores neuquinos.

La obra podría inaugurarse antes de lo previsto

El intendente confirmó que los trabajos mantienen un ritmo superior al esperado.

Según adelantó, la inauguración podría concretarse entre diciembre de 2026 y enero de 2027, varios meses antes de las previsiones iniciales.

"Estamos muy felices porque la ciudad necesita esta obra", señaló.

Las molestias actuales y el beneficio esperado

Figueroa reconoció que las obras generan complicaciones temporales para quienes circulan diariamente por la ciudad.

Sin embargo, comparó la situación con una remodelación en una vivienda: durante la construcción aparecen inconvenientes, pero el resultado final representa una mejora permanente para la calidad de vida y la movilidad.