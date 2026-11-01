La previsibilidad de Neuquén y su as de espadas para cuando el mundo ya no demande gas y petróleo

Las regalías que recibe Neuquén producto de la explotación de hidrocarburos (gas y petróleo) por parte de las empresas operadoras en los yacimientos de Vaca Muerta -la formación no convencional de gas y petróleo más importante de la Argentina- sostiene una buena parte de la estructura económica de la provincia, que con el 13% que le ingresa a sus arcas por cada barril de crudo destinado a exportación debe realizar obras de infraestructura para combatir el déficit de US$4.000 millones que, según calculó el gobernador Rolando Figueroa, recibió de la gestión anterior en diciembre de 2023.

Como suele reiterar cada vez que tiene la oportunidad el propio Figueroa e incluso funcionarios de primera línea del Gobierno, la explotación del subsuelo en la región tiene una ventana de tiempo determinada. Esto no solamente tiene que ver con que tanto el gas como el petróleo son recursos no renovables, sino con que el mundo -y países a los que Argentina les vende hidrocarburos específicamente- va camino hacia una transición energética donde se potenciará el uso de energías más limpias (eólica, solar, entre otras).

En este marco, Neuquén busca potenciar su desarrollo turístico en todos los puntos del territorio provincial. El turismo hoy es la segunda actividad económica más importante de la provincia en términos de las divisas que genera, hoy por detrás de la industria hidrocarburífera.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la idea es que en los próximos años el turismo sea el principal motor que mueva la economía de Neuquén, justamente cuando el mundo migre hacia el uso de otro tipo de energías más allá del gas y el petróleo.

La jurisdicción norpatagónica de nuestro país tiene ventajas sustanciales en relación al turismo: sus entornos naturales. Lagos, montañas, bosques (esencialmente en la región de los Lagos del Sur que está conformada por localidades como Villa la Angostura, San Martín de los Andes, Villa Traful, Junín de los Andes, entre otras), cerros y formaciones geológicas (sobre todo en distintos puntos del norte neuquino).

Durante la actual gestión que encabeza Rolando Figueroa, se realizaron distintas obras para poner en valor el desarrollo turístico, sobre todo, del Alto Neuquino, que estaba algo relegado en comparación con los destinos del sur de la provincia, que generalmente suelen llevarse todos los focos del turismo tanto nacional como internacional por sus complejos para hacer esquí o snowboard (en Villa la Angostura y en San Martín de los Andes).

Las obras de pavimentación, por ejemplo, en caminos que conectan distintas localidades turísticas de Neuquén son fundamentales para mejorar la accesibilidad y transitabilidad no solo para los habitantes permanentes, sino para quienes decidan recorrer la región desde otras partes del país o desde el extranjero.

La semana pasada Neuquén presentó una nueva temporada de las Fiestas Populares 2026/2027, una iniciativa clave para fortalecer la identidad neuquina en distintas ciudades de la provincia y también para atraer turistas que conozcan tradiciones típicas de cada lugar, ya sea su gastronomía, vitivinicultura, danzas, entre otras cosas.

Algunas de las que se llevarán adelante en los próximos meses son la Festividad de Ceferino en San Martín de los Andes (6 y 8 de noviembre); la Fiesta del Pial en Aguada San Roque (6, 7 y 8 de noviembre); la Fiesta de las Marrones Migratorias en Piedra del Águila (6, 7 y 8 de noviembre); la Fiesta de la Tradición y la Hermandad en Vista Alegre (13, 14 y 15 de noviembre); la Navidad Cordillerana en San Martín de los Andes (19 de noviembre) y la Fiesta Nacional del Chivito en Chos Malal (20, 21 y 22 de noviembre).

De esta manera, Neuquén buscará potenciar una serie de eventos que no solamente fortalecen la identidad y la tradición neuquina, sino que también generan atractivos para que el turismo, de forma gradual pero constante, pueda consolidarse como la principal actividad económica de cara a la transición energética que se vivirá a nivel global en los próximos años.