Figueroa disertó en el interior y participó de dos fiestas populares: lo que dejó su estadía

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa acompañó este fin de semana largo de Carnaval -que se extenderá lunes 16 y martes 17 de febrero- dos celebraciones populares que se desarrollan en la región del Alto Neuquén, reafirmando el compromiso del Ejecutivo provincial con las actividades culturales, turísticas y comunitarias que fortalecen la identidad neuquina, como así también con el crecimiento del interior productivo.



Durante este sábado, el mandatario estuvo presente en El Cholar, donde se celebra hasta el final de la jornada de hoy una nueva edición de la Fiesta Provincial del Ñaco para poner en valor el aporte productivo y social de este alimento tradicional del norte neuquino. Allí fue recibido por la intendenta local, Silvia Canales, junto a autoridades y vecinos.



En su discurso, el Gobernador destacó la necesidad de “rescatar nuestra historia y nuestras costumbres, pero también proyectar el futuro”, y aseguró que el norte neuquino dejó de estar al margen del progreso. “Durante muchos años parecía que sólo nos tenían en cuenta para recordar el pasado, pero no para planificar el desarrollo. Hoy estamos dando vuelta esa página, eliminando injusticias y generando la infraestructura que esta región necesita”, expresó.



En ese sentido, repasó las principales obras en ejecución y proyectadas para el norte provincial, entre ellas el tendido de la red de gas a localidades como Guañacos y Los Miches, y anunció la continuidad de obras viales estratégicas, como el pavimento en distintos tramos de la ruta provincial 21 y la conexión hacia el paso Pichachén. “Queremos que el progreso llegue a cada localidad. El norte de Neuquén tiene que tener las mismas oportunidades que el resto de la Provincia”, afirmó y remarcó que la inversión en infraestructura, educación y servicios es clave para mejorar la calidad de vida de las familias de la región.



Además de asistir a la fiesta, el Gobernador inauguró la primera etapa del gimnasio de El Cholar y anunció que se avanzará con nuevas intervenciones para completar la obra, incluyendo iluminación, calefacción y sanitarios. También informó que se ejecutan mejoras en establecimientos educativos de la localidad y obras de infraestructura urbana que permitirán seguir acompañando el crecimiento de la comunidad.



Por otra parte, el Gobernador participó de la Fiesta del Loro Barranquero en Tricao Malal, donde fue recibido por el presidente de la comisión de fomento, Jorge Gutiérrez. La celebración combina música, danza, cultura y actividades folclóricas. Durante su visita, el mandatario señaló que “cada una de estas fiestas es una muestra del enorme potencial cultural y turístico que tiene el Alto Neuquén” y subrayó que “cuando el Estado acompaña y trabaja junto a los gobiernos locales, se generan oportunidades para la región y se dinamiza la economía”.



Estas dos celebraciones populares forman parte de una agenda más amplia que tiene lugar en distintos destinos de toda la Provincia durante el fin de semana largo de Carnaval, con fiestas, espectáculos, encuentros culturales y propuestas gastronómicas que promocionan el turismo, la cultura neuquina y la diversificación de los atractivos locales.



La participación del mandatario en estas festividades refleja el acompañamiento del Estado provincial a las expresiones culturales y comunitarias de cada región, potenciando la actividad turística y el desarrollo local en coincidencia con el calendario festivo de verano.

