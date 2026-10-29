Las fiestas populares tendrán respaldo provincial: Neuquén presentó su agenda para la temporada

Neuquén presentó la temporada de fiestas populares y anunció que las celebraciones incluidas en el calendario provincial tendrán previsibilidad económica desde noviembre. El lanzamiento se realizó en el Auditorio de Casa de Gobierno, con la participación de autoridades de Turismo y Cultura e intendentes que adelantaron las propuestas de sus localidades. La agenda contempla fiestas tradicionales, carnavales y encuentros regionales hasta la Fiesta del Chef Patagónico.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves, explicó que el objetivo es ordenar las fechas y garantizar aportes para que cada organización pueda planificar con anticipación. El programa se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, la Subsecretaría de Turismo, NeuquénTur y la Secretaría de Cultura.

La identidad neuquina se ve reflejada en cada artista que forma parte de las fiestas populares.

Esteves sostuvo que las celebraciones tienen un impacto que va más allá de los espectáculos. Como ejemplo, mencionó la Fiesta Nacional del Chivito, en Chos Malal, donde ya se registra una fuerte demanda de alojamiento para el fin de semana largo de noviembre. Según indicó, la ocupación hotelera alcanza también a localidades cercanas.

La funcionaria señaló que estos encuentros movilizan a emprendedores, comercios, alojamientos y servicios gastronómicos. Además, adelantó que el Gobierno provincial trabaja en una nueva herramienta de difusión para acompañar a las fiestas y convertirlas en espacios de promoción turística.

La Provincia busca ordenar las fechas y fortalecer las economías locales

La secretaria de Cultura de Neuquén, María José Rodríguez, destacó que las fiestas permiten conocer las costumbres, los paisajes, los sabores y la música de cada localidad. Desde su mirada, representan mucho más que una grilla de artistas o unos días de espectáculos: son espacios donde cada comunidad muestra su identidad.

Rodríguez remarcó que la organización requiere meses de trabajo y coordinación entre el Gobierno provincial, los municipios y las comisiones de fomento. También pidió dar lugar a los músicos locales, que durante el año participan en escuelas, peñas y actividades culturales, para que puedan tener mayor visibilidad en los escenarios.

La funcionaria planteó que el calendario permitirá evitar la superposición de celebraciones importantes. La intención es que las localidades puedan desarrollar sus propuestas y que el público tenga la posibilidad de recorrer distintos puntos de la provincia.

Chos Malal y Huinganco anticiparon sus próximas celebraciones

La Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, que se realizará en Chos Malal los días 20, 21 y 22 de noviembre, marcará el inicio de la temporada. El intendente Nicolás Albarracín invitó a visitar la capital histórica y cultural del norte neuquino y resaltó que la celebración reúne tradiciones, música y gastronomía.

La Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción dará inicio a la temporada.

El jefe comunal señaló en diálogo con Mejor Informado que la actividad beneficia a toda la región. Durante esos días aumenta el movimiento en estaciones de servicio, gomerías, comercios, restaurantes y alojamientos. También confirmó que la entrada en puerta tendrá un valor de 50.000 pesos y que la programación incluirá artistas nacionales, regionales y locales, con prioridad para los músicos de la zona.

Albarracín sostuvo que estas celebraciones mantienen vivas las tradiciones y generan oportunidades para los emprendimientos de cada comunidad.

Por su parte, el intendente de Huinganco, Luis Sepúlveda, adelantó que la quinta edición provincial de la Fiesta del Mote se realizará el 15, 16 y 17 de enero. La organización ya comenzó con la venta de un bono para reunir fondos y afrontar parte de los gastos, mientras avanza con los preparativos y el cierre de contratos artísticos.

La propuesta tendrá dos jornadas de jineteada, música popular y gastronomía regional. El predio también ofrecerá chivitos, empanadas y otras comidas tradicionales.

Con el calendario y los aportes económicos anunciados, Neuquén busca que las fiestas populares puedan organizarse con mayor anticipación y sostener su actividad durante toda la temporada 2026-2027. La agenda permitirá distribuir las propuestas a lo largo del territorio y generar movimiento turístico y comercial en localidades de la cordillera, el centro y el norte provincial.