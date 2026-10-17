“Cada empresa mostrará con orgullo lo que hace”: Medele anticipó una gran convocatoria para la AOG Patagonia 2026

El ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Gustavo Medele, destacó la importancia de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 como espacio de encuentro para la industria, generación de vínculos comerciales y apertura de oportunidades para empresas y trabajadores que buscan incorporarse al sector. En una entrevista con Pancho Casado, en el programa Informe Semanal, que se emite por AM550, el funcionario puso el acento en el crecimiento que proyecta para la actividad energética y en la necesidad de prepararse desde ahora para los próximos años.

La AOG Patagonia 2026 se desarrollará del 19 al 22 de octubre, de 13 a 20, en el Espacio Duam de Neuquén. Según señaló Medele, la edición anterior realizada en la provincia recibió cerca de 17.000 visitantes y las expectativas para este año apuntan a superar esa cifra, con alrededor de 400 expositores.

“Claramente estamos viendo una participación importante”, afirmó el ministro, quien remarcó que el evento no está dirigido exclusivamente a quienes ya forman parte de la industria hidrocarburífera. También busca acercar a estudiantes, integrantes de la comunidad y empresas de otros rubros que puedan encontrar oportunidades de desarrollo vinculadas con la actividad.

La AOG como puerta de entrada a la industria

Para Medele, uno de los principales valores de la exposición es que permite mostrar de manera concreta las capacidades de las empresas y el trabajo que se realiza dentro de la cadena energética.

“Cada empresa muestra con orgullo lo que hace”, sostuvo. En ese sentido, destacó el esfuerzo de las firmas y sus trabajadores para trasladar equipos, preparar exhibiciones y presentar sus conocimientos ante el público.

“Vamos a ver válvulas, vamos a ver equipamiento, sensores y para mí esa es la parte más importante desde el punto de vista del que va a llevar su equipo, su conocimiento”, expresó.

El funcionario consideró que esa posibilidad de mostrar tecnologías, procesos y capacidades productivas ayuda a acercar la industria a la sociedad y a visibilizar la participación de empresas que muchas veces trabajan de manera indirecta en el desarrollo de los hidrocarburos.

La convocatoria también representa una oportunidad para las pymes que analizan incorporarse a la actividad. Medele señaló que, para dimensionar sus posibilidades, esas empresas necesitan comprender cuál es el mercado al que buscan ingresar y qué perspectivas presenta para los próximos años.

“Para nosotros es importante explicar que el mercado de hoy recién está comenzando”, indicó, al referirse al crecimiento que proyecta para la industria.

En esa línea, planteó que las empresas deben anticiparse a la expansión de la actividad y planificar sus inversiones, capacidades y recursos humanos para acompañar la demanda futura. “Una empresa que no se prepara para lo que viene va a poder quedar atrás”, advirtió.

Contactos, negocios y nuevas oportunidades

Otro de los ejes que Medele destacó es la posibilidad de generar relaciones entre empresas. Aunque la incorporación de tecnologías digitales permite trabajar a distancia, sostuvo que la industria petrolera conserva una fuerte dimensión humana, basada en el conocimiento mutuo y la confianza. “El petróleo sigue siendo una industria de contacto de personas”, afirmó.

Por eso, consideró fundamental que la AOG permita establecer vínculos entre compañías, conocer proveedores, identificar potenciales socios y generar redes que puedan sostenerse más allá de los días de exposición.

El ministro también convocó especialmente a quienes todavía no trabajan en el sector para que recorran la muestra y conozcan las distintas formas de participación posibles. La industria energética, señaló, ofrece oportunidades que no se limitan a la extracción de petróleo y gas, sino que abarcan múltiples actividades industriales, técnicas y de servicios. En ese marco, Medele destacó la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, en el evento.

Infraestructura y planificación para los próximos años

Más allá de la exposición, el ministro vinculó el crecimiento energético con la necesidad de ampliar la infraestructura que permite sostener la actividad. Entre las prioridades mencionó las rutas, las redes de gas, las redes eléctricas y la logística necesaria para acompañar el desarrollo productivo.

En materia territorial, señaló que la provincia viene trabajando en la consolidación de centros de distribución y logística en Rincón de los Sauces y Añelo, a los que se suman Plaza Huincul y Cutral Co.

El ministro resaltó la importancia de generar vínculos comerciales y mostrar oportunidades para incorporarse al crecimiento del sector petrolero.

La planificación, explicó, no debe limitarse a responder a las necesidades inmediatas. También tiene que contemplar los requerimientos que surgirán cuando la industria alcance nuevas etapas de expansión. “Es importante, como decimos, ir poniendo la semilla para los próximos 4, 5, 10 años”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que una parte central del trabajo de la gestión consiste en identificar hoy las inversiones y las capacidades que serán necesarias dentro de cinco años, cuando se produzca un nuevo salto de la actividad.

Preparar a los jóvenes para el desarrollo energético

La formación de recursos humanos aparece, según Medele, como uno de los componentes centrales de esa estrategia. El objetivo es que los jóvenes neuquinos puedan identificar oportunidades laborales y profesionales en la provincia, tanto en el sector hidrocarburífero como en otras actividades productivas.

El ministro destacó las visitas a escuelas, los programas de becas y las iniciativas destinadas a acercar a los estudiantes a las posibilidades que ofrece la industria.

La intención, explicó, es que quienes hoy están terminando la secundaria, ingresando a la universidad o cursando una carrera encuentren en Neuquén un ámbito donde desarrollar sus conocimientos. “Que piense que tiene oportunidades en Neuquén para desarrollarse por el ramo que quiera, por el rubro que quiera”, expresó.

Medele sostuvo que el desafío consiste en construir un ecosistema productivo capaz de incorporar a los jóvenes cuando finalicen sus estudios. La preparación de los futuros trabajadores, señaló, debe avanzar en paralelo con las inversiones y el crecimiento de la actividad.

Aprovechar el presente y prepararse para una baja

En relación con el escenario internacional, el ministro se refirió a un precio del petróleo de alrededor de 110 dólares por barril y planteó que ese contexto representa una oportunidad para acelerar inversiones que reduzcan los costos futuros de producción. “Hay que aprovechar esta riqueza hoy. Y al mismo tiempo hay que invertir en reducir el costo futuro”, afirmó.

Medele advirtió que los precios internacionales son variables y que los valores actuales no pueden considerarse permanentes. Por eso, sostuvo que Neuquén debe prepararse para un escenario en el que el barril vuelva a ubicarse en niveles de 30 o 40 dólares.

La estrategia, explicó, consiste en aprovechar los ingresos y las condiciones actuales para desarrollar infraestructura y mejorar la eficiencia de la actividad. De ese modo, la provincia podría sostener sus niveles de producción incluso ante una caída de los precios internacionales.

El funcionario también señaló que la vinculación de los precios locales con las referencias internacionales constituye un cambio relevante para el funcionamiento del mercado energético argentino. Esa relación, agregó, obliga a contemplar las fluctuaciones y a evitar que las decisiones de inversión dependan exclusivamente de las condiciones favorables del presente.

Diversificar la matriz energética

Medele también se refirió a la necesidad de ampliar las fuentes de generación de energía en Neuquén. Aunque el petróleo y el gas seguirán ocupando un lugar central en la actividad provincial, el Gobierno analiza proyectos vinculados con la geotermia, la energía eólica y la solar.

Entre las iniciativas mencionó un parque eólico, un parque solar en construcción cerca de Andacollo y la represa del río Nahueve.

Sobre esta última, explicó que tendrá capacidad para abastecer la demanda del norte neuquino, aunque estará conectada a la red nacional y podrá entregar al sistema los excedentes de generación.

Gustavo Medele visitó los estudios de AM550 y dialogó con Pancho Casado sobre la AOG Patagonia 2026 y el crecimiento energético.

El ministro sostuvo que la diversificación forma parte de una discusión estratégica sobre el perfil energético de Neuquén en los próximos 10 o 15 años. Para avanzar, señaló, es necesario evaluar los costos de cada alternativa, estudiar su viabilidad y mantener actualizados los proyectos.

En esa planificación también se incluyen posibles desarrollos hidroeléctricos, como Chihuido I y II, La Invernada y el proyecto de Rayoso. Medele indicó que algunas de estas iniciativas ya cuentan con estudios de ingeniería, mientras que en otras se busca reforzar esa etapa técnica para que estén en condiciones de avanzar cuando existan recursos y financiamiento disponibles.

Según explicó, la ingeniería de un proyecto de estas características puede demandar al menos dos años. Por eso, consideró importante anticipar los estudios y evitar que la falta de planificación se convierta en un obstáculo cuando aparezca la posibilidad de ejecutar las obras.

Además de la generación eléctrica, mencionó otros posibles beneficios de los embalses, como el control de crecidas, el riego y el desarrollo turístico.

Las capacidades industriales como ventaja de Neuquén

Finalmente, Medele planteó que el desarrollo energético de la provincia no depende solamente de la disponibilidad de recursos naturales. También destacó la importancia de contar con reglas claras, seguridad jurídica y una comunidad acostumbrada a los procesos industriales.

Al comparar a Neuquén con otras regiones que también poseen recursos hidrocarburíferos, el ministro sostuvo que la provincia logró construir un entramado productivo con capacidades que pueden extenderse a otras actividades. “Esta capacidad humana de hacer cosas bien con seguridad, siguiendo los procesos sin saltarse a ningún paso es aplicable a todo tipo de industria”, afirmó.

Desde esa perspectiva, el desafío es aprovechar la experiencia acumulada por el desarrollo del petróleo y el gas para impulsar nuevos sectores, ampliar la infraestructura y generar oportunidades laborales y empresariales.

El planteo de Medele combina así dos horizontes: aprovechar el crecimiento actual de la actividad hidrocarburífera y, al mismo tiempo, construir las condiciones para que Neuquén pueda sostener su desarrollo cuando cambien los precios, avancen las tecnologías y se modifique la composición de su matriz energética.

En ese camino, la AOG Patagonia 2026 aparece como un espacio para mostrar las capacidades existentes, fortalecer los vínculos comerciales y acercar a nuevos actores a una industria que, según la visión expuesta por el ministro, todavía tiene margen para expandirse.