La rosca política de Senillosa entre obras y minoría oficialista en el Concejo Deliberante

Senillosa es una de las numerosas localidades de la provincia del Neuquén gobernada por Comunidad, el partido fundado por Rolando Figueroa y que lo llevó a alcanzar la Gobernación en la contienda electoral celebrada en abril de 2023.

Lucas Páez es quien conduce los destinos de una de las ciudades más representativas de la región de la Confluencia, conformada por otras localidades como Neuquén capital, Centenario y Plottier, las cuales concentran el mayor núcleo urbano de la jurisdicción norpatagónica.

El atraso de Senillosa en materia de infraestructura llevó a que fuera una de las tantas ciudades acompañadas por el Gobierno provincial en lo que hace al desarrollo de obra pública. Pavimentación de calles, construcción de escuelas y fortalecimiento de la salud son algunos de los aspectos donde se puso especial énfasis.

Sin embargo, y aunque no es tampoco mala, la relación entre la Municipalidad y el Concejo Deliberante -ámbito encargado de sancionar las leyes locales- no se encuentra en sus mejores términos, lo cual genera alguna complicación en relación a los proyectos que necesitan aval deliberativo.

Un funcionario municipal de alto rango le confió a MejorInformado que “la relación no es la que quisiéramos tener. El Concejo Deliberante está para ejecutar leyes y por ahí no se entendió el rubro de cada uno, pero no es que no nos miramos o hablamos”.

La misma fuente sostuvo en ese sentido que “a veces se cuestiona el motivo por el cual no salen los proyectos en tiempo y forma; nosotros tenemos la mirada de hacer obras pero a veces en el Concejo se toman tiempos que no son los nuestros”.

Composición del Concejo Deliberante y un pase que generó turbulencia

El cuerpo está conformado por siete ediles: Karen Barros (presidenta), Micol Alveal (vicepresidenta), César Quichán, José Reyes, Alicia Villar (Movimiento Popular Neuquino), Raúl Gacitua (Comunidad) y Mariana Luna, quien pasó de Comunidad a un bloque denominado Identidad y Territorio y provocó un cimbronazo político ya que dejó al oficialismo en clara minoría.

“Cada proyecto requiere diálogo y búsqueda de consensos con el resto de los bloques para lograr su aprobación”, indicaron a este medio desde el entorno de Gacitua.

Desde el oficialismo en el cuerpo deliberativo de la localidad neuquina entienden que, sin embargo, los concejales han tenido voluntad de trabajo para el crecimiento de Senillosa ya que numerosos proyectos han sido aprobados, principalmente los vinculados al desarrollo de obra pública.

Si bien sostienen que los vínculos quizás no son los mismos que cuando comenzó la gestión hace dos años y medio, consideran que hay una mirada en general de acompañamiento porque a lo que se apunta es al bienestar de los vecinos más allá de las diferencias que puedan existir.

“El Concejo Deliberante está más inclinado para el MPN, pero Comunidad está firme con la figura del intendente”, fue el resumen del panorama político.

Metas claras

Desde el entorno más íntimo del intendente Lucas Páez sostuvieron en off con MejorInformado que “enviamos proyectos que son en beneficio de la localidad, el resto depende de los concejales. A nosotros nos interesa que se logren aprobar las iniciativas que llegan al Concejo”.

“Hoy necesitamos infraestructura para mejorar la calidad de vida de los vecinos, esa es nuestra agenda”, manifestaron desde la Municipalidad de Senillosa.

Hasta el momento, las pequeñas fracturas internas que quedaron de manifiesto en el Concejo Deliberante no repercuten con tanta fuerza en la gestión municipal, que avanza en su plan de mejorar la infraestructura con el acompañamiento del Ejecutivo provincial.





