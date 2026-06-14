Avanza el Centro de Día de Senillosa que permitirá atender casos de adicción a drogas y prevención del suicidio

La construcción del nuevo Centro de Día de Senillosa continúa avanzando y ya registra un 26% de ejecución. Con una inversión superior a los $1.324 millones, la obra permitirá ampliar la infraestructura sanitaria de la localidad y fortalecer líneas de abordaje priorizadas por el Plan Provincial de Salud como la atención de la salud mental, los consumos problemáticos y la prevención del suicidio.

El edificio se construye junto al Hospital Adolfo del Valle, entre las calles Neuquén y Bernardino Rivadavia, y será un espacio clave para el acompañamiento y la contención de la comunidad, especialmente diseñado para el desarrollo de actividades terapéuticas y comunitarias.

La iniciativa forma parte de una política provincial orientada a acercar servicios de salud a la comunidad, ampliar derechos y garantizar mayor accesibilidad y equidad a dispositivos de atención en todo el territorio neuquino.

El proyecto



El nuevo centro de día contará con una superficie total de 501 metros cuadrados. El edificio incluirá cuatro aulas destinadas a talleres, dos consultorios, una cocina con espacio para actividades formativas, y un sector destinado a huerta.

El acceso principal cumple un rol clave como articulador de los distintos espacios, facilitando la circulación y la integración de las áreas funcionales.

El diseño incorpora núcleos organizativos que concentran servicios como sanitarios, sala de máquinas, depósitos y cocina. Esta disposición permite optimizar el funcionamiento general del edificio y brindar mayor flexibilidad a los espacios destinados a las actividades principales.

En cuanto a sus características constructivas, el edificio contará con sistema de losa radiante, aire acondicionado y carpinterías de PVC, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de confort térmico y eficiencia energética.

La construcción del Centro de Día de Senillosa forma parte de la estrategia provincial de fortalecimiento de dispositivos de salud mental y acompañamiento comunitario.

Actualmente, Neuquén cuenta con 12 centros de día en distintos puntos de la Provincia, ampliando la capacidad de atención de adicciones y crisis emocionales. Además, se encuentran en funcionamiento cuatro dispositivos de inclusión habitacional (DIH) en Neuquén capital, Centenario y San Martín de los Andes.