Neuquén puso en marcha la ampliación del sistema eléctrico en Senillosa: abastecerá de electricidad a 60.000 usuarios

El Gobierno de Neuquén puso en marcha la obra de ampliación del sistema eléctrico de Senillosa, una infraestructura energética clave que abastecerá de electricidad a 60.000 usuarios en la ciudad.

En una publicación que hizo en su cuenta de X, el gobernador Rolando Figueroa expresó: “Estamos haciendo las obras pensando en una provincia que va a tener un millón de habitantes. Nos estamos preparando para el Neuquén 2030. Esta es una de las obras que encontramos paralizadas al inicio de la gestión y que logramos reactivar con mucho esfuerzo de los equipos de infraestructura y del EPEN”.

Además comentó: “Es la obra de eléctrica más importante de Senillosa, pensada para acompañar el crecimiento de la localidad y garantizar un servicio más seguro y eficiente, con capacidad para abastecer a 60.000 usuarios. El Modelo Neuquino prioriza la inversión en infraestructura y servicios, planificando el desarrollo de cada localidad para que el crecimiento llegue con más oportunidades y bienestar para nuestra gente”.

La obra demandó una inversión superior a los 9 millones de dólares y beneficiará de manera directa a más de 4.500 usuarios residenciales, comerciales y productivos de Senillosa y Arroyito, permitiendo una mejora sustancial en la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.

“Ya tenemos que ir haciendo las obras para esta provincia que va a tener un millón de habitantes. Nos tenemos que preparar porque en 2030 Neuquén va a ser una provincia distinta”, aseguró el Gobernador durante su discurso inaugural.

“No nos tenemos que olvidar de dónde venimos”, señaló Figueroa y explicó que, desde el inicio de la gestión, el Gobierno se ocupó de “solucionar los problemas básicos que tiene nuestra provincia”. “Nuestra provincia tiene un retraso en infraestructura importante”, dijo y aseguró que “lo estamos achicando. Falta, pero hemos avanzado mucho”.

“Este es el modelo que hemos defendido de cómo vivimos los neuquinos”, expresó y se preguntó: “¿Qué sería de los empleados del EPEN si llegan a gobernar los ‘sálvese quien pueda’ la Provincia? ¿Qué sería de la empresa? ¿Qué sería del EPAS? ¿Qué sería de Corfone? ¿Qué sería del Banco Provincia? ¿Qué sería de nuestro Instituto (de Seguridad Social del Neuquén)?”.

El Gobernador consideró que “tenemos muchas cosas por defender” y destacó que “la defensa se hace trabajando todos los días y demostrando que nosotros, con un modelo diferente, podemos trabajar y generar que nuestra ciudadanía esté mejor. Eso se defiende todos los días. Nadie va a defender lo nuestro por nosotros”.

“Mientras otros dan recetas de cómo hay que hacer las cosas, nosotros con una empresa provincial estamos brindando las soluciones que necesita nuestra gente”, dijo el mandatario y afirmó que Neuquén es “la Provincia que más crece, en la cual más se produce, más se vende en los supermercados y más se ha disminuido la pobreza”. “Son números que nos marcan el rumbo que los neuquinos hemos tomado”, añadió.

“Veníamos del transformador de Centenario quemado y de Los Chihuidos, un pueblo en el corazón de Vaca Muerta, sin luz las 24 horas”, recordó Figueroa y destacó obras que el Ejecutivo ejecutará, como la interconexión de Villa la Angostura y el cierre del Anillo Norte.

“Siempre remarco de dónde venimos, porque muchos no nos damos cuenta con el andar de qué es lo que venimos haciendo”, dijo y puntualizó: “Para nosotros fue muy importante poder solucionar lo del transformador de Centenario, con una inversión de más de 20 millones de dólares. Fue muy importante, desde lo simbólico también, poder llevar la provisión eléctrica a Los Chihuidos las 24 horas. También es importante lo que estamos haciendo en San Martín de los Andes, en Pío Protto”.

“En un país que no inaugura hace años represas, en el próximo mes vamos a estar inaugurando la represa de Nahueve. Es otro pasito más que estamos dando para que le demos más seguridad a toda la provisión en el norte neuquino. Fíjense qué obras importantes que estamos haciendo, y las estamos haciendo con una empresa provincial”, finalizó.

Por su parte, el intendente de Senillosa, Lucas Páez expresó: “Es importante decir que esta obra tiene una capacidad máxima para abastecer 60.000 habitantes. No solamente los 22.000 actuales”, dijo y afirmó: “Está pensada en el desarrollo de lo que va a ser el Senillosa del 2030”.

“No solamente viene a resolver la situación actual eléctrica, sino que estamos pensando en el desarrollo de nuestra ciudad y pensando en las generaciones que vienen”, agregó.

Por último, el jefe comunal remarcó que “este es el modelo neuquino que viene a priorizar las obras de infraestructura, las obras de la gente y no solamente pensar en la necesidad actual, sino también planificando el Neuquén que se viene y el Senillosa que se viene”.

El presidente del EPEN, Mario Moya aseguró que “esta obra va a cambiar el destino de Senillosa”. “Esta subestación representa una capacidad instalada de 10 MVA y una posibilidad de ampliar a otros 10 MVA más. Tengamos en cuenta que el consumo actual de la localidad ronda los 4 MVA”, detalló.

“Hicimos 20 kilómetros de línea de 33 kilovoltios que unen esta subestación con Arroyito, además de mejorar también el sistema de distribución dentro de la localidad. No solamente eso, sino que dejamos previsto también para todo el desarrollo que está teniendo la localidad”, explicó.

“Al inicio de la gestión, esta era una obra que -como tantas otras- estaba paralizada”, recordó el presidente del EPEN y destacó la decisión del Gobernador de “renegociar y activar esta obra”. “Esto fue pensado, diseñado, licitado, inspeccionado y la puesta en marcha fue realizada con personal propio del EPEN”, concluyó.