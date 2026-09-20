Ruta de Circunvalación: el desafío de sacar el tránsito pesado del corazón de Villa la Angostura

Tras meses de gestiones, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, acordó con el Ejecutivo nacional el traspaso a la órbita provincial de la Ruta de Circunvalación en Villa la Angostura, una obra vial clave cuya construcción comenzó en 2017 y fue frenada en 2023, en el ámbito de la política de no hacer obra pública que tiene la gestión que encabeza el presidente Javier Milei.

Tras una reunión que encabezó el martes 15 de septiembre en Buenos Aires -donde se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Diego Santilli-, Figueroa acordó un paquete que contempla el traspaso de distintos tramos de las rutas nacionales 242, 231 y 40, como así también la mencionada Ruta de Circunvalación. De esta manera, el Ejecutivo neuquino se hará cargo del mantenimiento de dichos sectores viales.

“Estamos convencidos de que debemos trabajar en conjunto para solucionar el problema de las rutas y ese es nuestro principal objetivo”, expresó Rolando Figueroa tras la reunión.

Una obra clave para mejorar el tránsito y la conectividad

La Ruta de Circunvalación fue pensada desde sus orígenes para sacar el tránsito pesado del centro de Villa la Angostura. En otras palabras, lo que se busca es que los camiones provenientes de Chile o que marchan hacia el país trasandino a través del paso internacional Cardenal Samoré no deterioren la Avenida Arrayanes, calle troncal que atraviesa el centro comercial de la ciudad.

Esto tiene que ver con que Villa la Angostura es una de las ciudades turísticas más importantes de la provincia, la cual concentra mucho flujo de personas principalmente en los meses de la temporada alta de invierno (julio y agosto).

Una vez finalizada la obra vial, los camiones circularán por allí durante alrededor de 10 kilómetros para evitar transitar por el centro de Villa la Angostura, lo que dicho sea de paso también genera complicaciones en el normal desarrollo del tránsito.

En declaraciones que brindó hace días en AM550, el intendente de la ciudad cordillerana, Javier Murer expresó que, actualmente, la obra presenta un avance del 82%, ya pavimentada prácticamente en todo su tramo. Sostuvo que una de las cosas que falta es una modificación sobre un sector de un puente.

“Me pone contento que haya una determinación sobre la ruta de circunvalación. Desde siempre trabajamos el proyecto y Rolo (Figueroa) en algún momento dijo que es una ruta que se debe terminar y que agotaría todos los esfuerzos para impulsarla”, expresó Murer.

En el acuerdo que se rubricó la semana pasada entre Rolando Figueroa y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, las partes se comprometen a llevar adelante las gestiones necesarias con el objeto de finalizar las tareas pendientes de ejecución de la Avenida de Circunvalación de Villa la Angostura, sobre la Ruta 40.

El compromiso se instrumentará a través de convenios específicos e individuales de carácter tripartito a suscribirse entre Vialidad Nacional, la Provincia y la empresa contratista para llevar a cabo los trabajos en los cuales se establecerán las condiciones particulares de la cesión de la posición contractual a Neuquén, el alcance de las competencias asumidas, el régimen de financiamiento, las responsabilidades de las partes y toda otra condición que resulte pertinente.

Lo concreto es que todavía no hay fecha para reactivar las obras sobre la Ruta de Circunvalación, pero aprovechar el inminente comienzo de la primavera será clave teniendo en cuenta que, en los meses de bajas temperaturas, la veda climática determinará un freno a los trabajos que se lleven a cabo, lo que postergaría cada vez más la finalización de la obra.

No hay dudas de que se trata de un proyecto fundamental para mejorar la calidad de vida de los comerciantes, de los turistas y de los habitantes de Villa la Angostura principalmente, el cual fue reactivado después de años y del que se esperan avances en el corto plazo.





