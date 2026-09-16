El intendente de Villa La Angostura confirmó que la ruta de Circunvalación ya tiene un 82% de avance

En una reunión que mantuvo ayer con autoridades del Ejecutivo nacional, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, consiguió el traspaso de la ruta de circunvalación para que transiten los camiones que llegan desde Chile a través del paso internacional Cardenal Samoré. De esta manera, se espera que se reactiven las obras en los próximos meses.

En diálogo con el programa La Mañana es de la Primera que conduce Pancho Casado por AM550, el intendente de Villa la Angostura, Javier Murer comentó que la obra presenta actualmente un 82% de avance y que estaría faltando una modificación que debe hacerse en un tramo de un puente.

Además expresó: “Me pone contento que haya una determinación sobre la ruta de circunvalación. Desde siempre trabajamos el proyecto y Rolo (Figueroa) en algún momento dijo que es una ruta que se debe terminar y que agotaría todos los esfuerzos para impulsarla”.

“Las cosas se fueron dilatando pero en este esquema de llevar adelante mantenimiento de ciertas rutas, el estar hoy incluida en este acuerdo nos llena de orgullo”, consideró Murer.

El intendente de Villa la Angostura manifestó que “más allá de esta ruta cuya proyección lleva años, se discutió mucho el trazado, si eran cuatro o dos carriles, pero hoy tenemos el acuerdo”, y describió: “Cada vez que pudimos manifestar en reuniones que tuvimos con Nación hicimos foco en el trabajo sobre la calzada, pero más allá de eso nuestro permanente reclamo era mejorar todo el tramo desde la Ruta 237 hasta el empalme de la 231, y luego también hacia el paso Cardenal Samoré”.

Sostuvo en AM550 sobre el tránsito que existe en la región que “es tremendo para los camiones, para quienes viven acá, pero no hay lugares de sobrepaso, son rutas para andar a 70 kilómetros y eso no sucede, por eso son peligrosas”, e hizo hincapié en la precaucación.

“Sabíamos que Nación no iba a invertir, y hacer estos acuerdos con las provincias que están preparadas para sostener esto es lo mejor que nos puede pasar”, comentó el intendente de Villa la Angostura.

“En este proceso de inversión y recupero, considero que los camiones hay que pesarlos, que debe existir un peaje, todo eso ayuda al mantenimiento de las rutas”, opinó Javier Murer en AM550.

Finalmente sentenció: “Neuquén se diferencia de otras provincias, es claro el mandamiento de Figueroa con todos los intendentes, todos debemos pensar en que lo que hoy proyectamos lo podamos llevar adelante”.

Por último hizo alusión a los concejales de la localidad. “Hay funcionarios que deben tener esta mirada de crecimiento, desarrollo y de no dejar pasar las oportunidades, esa es la única forma de poder transformar los pueblos”, sentenció.

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