Neuquén asumió el control de rutas nacionales clave y avanza la finalización de la Circunvalación de Villa La Angostura

La provincia de Neuquén dio un paso importante en materia de infraestructura vial y conectividad regional. El gobernador Rolando Figueroa firmó este miércoles dos acuerdos con el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, que permitirán a la Provincia asumir la gestión de tramos estratégicos de rutas nacionales y avanzar con la finalización de una obra largamente esperada en Villa La Angostura.

Las medidas impactan directamente en la circulación hacia los principales pasos internacionales con Chile, el turismo cordillerano, el transporte de cargas y la conectividad de localidades del interior neuquino.

Neuquén administrará tres corredores estratégicos hacia Chile

El primero de los convenios establece que la Provincia asumirá la gestión integral de obras, mantenimiento, conservación y servicios al usuario en tres tramos de rutas nacionales que son fundamentales para la actividad económica y turística de Neuquén.

Los sectores alcanzados son:

Ruta Nacional 242: 58,84 kilómetros entre Las Lajas y el paso internacional Pino Hachado.

58,84 kilómetros entre Las Lajas y el paso internacional Pino Hachado. Ruta Nacional 231: 32 kilómetros desde el empalme con la Ruta 40 hasta el paso Cardenal Samoré.

32 kilómetros desde el empalme con la Ruta 40 hasta el paso Cardenal Samoré. Ruta Nacional 40: 75 kilómetros entre la Ruta Nacional 237 y el empalme con la Ruta 231.

Si bien las trazas continuarán siendo de jurisdicción nacional, la Provincia tendrá la facultad de definir y ejecutar un plan de obras e inversiones para mejorar la infraestructura vial.

Más obras y mantenimiento para rutas clave de la cordillera

El acuerdo le permitirá a Neuquén planificar intervenciones según las necesidades de cada corredor, una herramienta que el gobierno provincial considera estratégica para mejorar la seguridad vial y la conectividad en zonas de alto tránsito turístico y comercial.

Las rutas involucradas son utilizadas diariamente por vecinos, transportistas y turistas que se desplazan hacia destinos como Villa La Angostura, San Martín de los Andes y los pasos fronterizos hacia Chile.

Además, Vialidad Provincial podrá ejecutar los trabajos de manera directa, mediante contratistas o bajo los esquemas de contratación que considere más adecuados.

Una de las obras es la finalización de la Circunvalación de Villa La Angostura - Foto: Neuquén Informa

La Provincia financiará las inversiones y analiza futuros peajes

Según lo acordado, Neuquén aportará el financiamiento necesario para ejecutar las tareas de mantenimiento y mejora.

El convenio también habilita la posibilidad de impulsar concesiones de obra pública mediante peaje sobre parte o la totalidad de los corredores transferidos. Sin embargo, cualquier implementación de ese sistema requerirá la firma de un acuerdo específico entre la Provincia y el Estado nacional.

La medida abre un nuevo escenario para la gestión de infraestructura en Neuquén, en un contexto en el que la administración de Figueroa viene reclamando mayor autonomía para resolver problemas vinculados a rutas estratégicas para el desarrollo de la provincia.

Avanza la finalización de la Circunvalación de Villa La Angostura

El segundo acuerdo firmado entre Neuquén y Nación apunta a destrabar y completar una de las obras más esperadas de la cordillera: la Circunvalación de Villa La Angostura sobre la Ruta Nacional 40. La obra de la circunvalación comenzó en 2017 y, en palabras del propio intendente Javier Murer, ya registra un 82 por ciento de avance.

La iniciativa permitirá avanzar en las gestiones necesarias para finalizar los trabajos pendientes mediante convenios específicos que serán suscriptos entre Vialidad Nacional, la Provincia y la empresa contratista.

En esos acuerdos se definirán las condiciones de financiamiento, las responsabilidades de cada parte y los alcances de la transferencia contractual para concluir la obra.

Una obra clave para el turismo y el tránsito urbano

La Circunvalación es considerada estratégica para Villa La Angostura porque permitirá desviar parte del tránsito pesado que actualmente atraviesa el casco urbano de la localidad. La concreción del proyecto busca mejorar la seguridad vial, reducir la congestión en temporadas turísticas y optimizar la circulación sobre uno de los principales corredores turísticos de la Patagonia.

Para vecinos y comerciantes, la obra representa además una mejora en la calidad de vida urbana y una solución histórica para una ciudad que recibe miles de visitantes cada año.

Durante la firma de los convenios también participaron el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Natalio Mema, y el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén, José Dutsch.