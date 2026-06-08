El segundo semestre de este año 2026 mostrará una notable aceleración de obras públicas, entre las que están comenzadas y serán terminadas en este período, y las que se pondrán en marcha, y esta será una de las características salientes para describir y proyectar el proceso político en Neuquén, justo en la próxima coyuntura electoral, que se prevé, en principio, para agosto de 2027.

El gobernador, y líder del espacio Neuquinidad, Rolando Figueroa, vuelve de una gira europea de promoción en busca de más inversiones para Vaca Muerta, pisando ese acelerador. Lo ha explicitado en sus discursos, y los hechos, que su mismo gobierno publicita, acrecientan la importancia de este factor concreto: se multiplican las obras escolares, viales, en Salud Pública, y otros rubros que remiten, en definitiva, a esa curva decreciente del déficit en infraestructura, que había sido calculado en unos 4 mil millones de dólares al principio de la gestión, y que, el año que viene, cuando se convoque a las urnas, ha sido proyectado en no más de 1.450 millones de dólares.

Esta realidad es el argumento político más importante que puede presentar el actual gobierno para cimentar las posibilidades de reelección de Figueroa, y, por ende, será desplegado con fuerza en el escenario público en este segundo semestre, y en el primero del año próximo. Lo mismo hará el principal aliado electoral de Figueroa, el intendente de la capital provincial, Mariano Gaido, con un cronograma de obra pública también intenso, y con características escénicas de cierta espectacularidad, en función de sus características, obras que van desde las bardas hasta los ríos y comienzan a perfilar una ciudad a tono con el siglo 21 y el desarrollo petrolero de esta región patagónica.

Así, es probable que, en las próximas semanas o meses, aprovechando la reciente mejora en la calificación internacional de las consultoras, que ha ganado Neuquén, se concrete una nueva toma de créditos (ya aprobada por la Legislatura), para agregar a los recursos del superávit que otorga el alto precio del petróleo y la intensa producción de hidrocarburos, y aumentar así la inversión en infraestructura.

Figueroa subrayó esto en una exposición que hizo en Londres, la semana pasada, y se refirió al hecho, singular en Argentina, del aluvión de ciudadanos nuevos que genera Neuquén con Vaca Muerta como atractivo principal para la radicación de inmigrantes: 22 mil personas llegaron en los últimos meses, para intentar quedarse aquí, y eso incrementa la exigencia, la demanda de servicios del Estado, especialmente en educación y salud; el gobernador proyecta en números ese factor y habla de que la provincia necesitará 150 nuevas aulas para contener esa demanda escolar.

Así, Neuquén se posiciona nuevamente marcando su especial singularidad, pues, en el país, las matrículas escolares se reducen, en función de la baja en natalidad que se registra; mientras que, en la provincia, la matrícula sigue aumentando, a contramano de la realidad promedio nacional.

El argumento político oficialista, así, se desprende naturalmente, es previsible: Vaca Muerta produce un salto productivo intensivo, y eso derrama sobre la provincia, en beneficio de sus propios ciudadanos. Es un argumento que se ha utilizado antes. La diferencia no es argumentativa, sino probatoria: obras públicas, reducción del déficit en infraestructura.

La aceleración en el segundo semestre, así, se buscará que cumpla con las dos consignas: una, mostrar la mayor cantidad de realizaciones concretas; y dos, presentarlo como la prueba de que el petróleo y el gas que se extraen de la roca madre, mejoran la calidad de vida de los neuquinos.

El resto de los argumentos que presentará la política, es decir, los que utilizarán los opositores circunstanciales, tendrá que ver con esa puesta en escena. Es decir, es probable que se juegue en la misma obra, en el mismo teatro, con un elenco ya definido de antemano; y que la dialéctica del asunto pase por matices de la misma matriz: Vaca Muerta, el derrame, y las formas de hacerlo más, o menos, eficiente.