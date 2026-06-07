“Tenemos que acelerar la inversión en infraestructura”: Figueroa ya piensa la Neuquén 2030

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa participó del 14° Argentina-UK Business Networking Day, donde expuso sobre el potencial de Vaca Muerta, el impacto de las inversiones energéticas y los desafíos que enfrenta Neuquén para acompañar el crecimiento acelerado que genera la actividad hidrocarburífera.

Durante su presentación, destacó que la Provincia mantiene una política de equilibrio fiscal y aseguró que el crecimiento de la producción energética debe estar acompañado por obras que impacten en la gente.

El Gobernador destacó la reciente mejora en la calificación crediticia de la Provincia y recordó que “nunca hemos incumplido un pago. No hicimos rollover y no hemos emitido en toda la gestión. Tenemos que acelerar la inversión en infraestructura”.

Figueroa advirtió que alcanzar los niveles de producción proyectados para 2030 requiere una fuerte inversión en rutas, escuelas, hospitales y servicios básicos, y recordó que el objetivo no es únicamente consolidar el éxito de la industria sino garantizar que los beneficios derramen a todos los neuquinos.

A modo de ejemplo recordó que el último año se radicaron alrededor de 22.000 nuevos habitantes en la Provincia, una situación que obliga a ampliar de manera permanente la infraestructura educativa y sanitaria.

“22.000 nuevos neuquinos demandan 150 aulas nuevas que tenemos que hacer año a año”, ejemplificó.

El Gobernador también defendió la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y consideró que brinda previsibilidad a los inversores y fortalece la competitividad de Argentina frente a otros mercados internacionales.

El mandatario reconoció que existe una coincidencia entre distintos actores políticos, empresariales y sindicales respecto de la importancia estratégica de Vaca Muerta para el futuro del país.

“Todos los actores están alineados, porque la industria realiza trabajo de sustentabilidad social muy importante, trabajando con el Estado”, recalcó y destacó el programa de becas Gregorio Álvarez, como la capacitación a través del Instituto Vaca Muerta. “En Houston y en Canadá no existe un instituto como el que tenemos en Neuquén para educar a nuestra gente”, remarcó.

Sostuvo además que, más allá de las diferencias, existe un trabajo coordinado con el Gobierno nacional en aquellos aspectos vinculados al desarrollo energético y la atracción de inversiones.

Durante su exposición, Figueroa repasó el programa de inversiones que ejecuta la Provincia y valoró el aporte de la industria petrolera en programas de formación y capacitación laboral, especialmente a través del Instituto Vaca Muerta, creado para preparar mano de obra especializada para las nuevas demandas del sector energético.