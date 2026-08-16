Villa El Chocón, la ventosa ciudad neuquina donde la política es una tenue brisa de verano

Como si de una paradoja se tratase, en Villa El Chocón, ciudad neuquina situada en la región del Limay del Medio y una de las zonas más ventosas del territorio provincial, la política se presenta como una suerte de tenue brisa de verano.

El motivo de esto yace en que la relación entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante, organismo encargado de sancionar las leyes para la localidad, se encuentra en muy buenos términos a diferencia de lo que sucede en otras ciudades de la provincia del Neuquén.

El Chocón es una localidad profundamente vinculada con la energía hidroeléctrica por el aprovechamiento de los ríos Limay y Neuquén, lo cual generó el emplazamiento de complejos a través de los cuales se pudiera explotar el recurso hídrico para producir energía para la ciudad en particular y para la Provincia en general.

Sin embargo, y más allá de tratarse de una ciudad muy pequeña en términos de densidad poblacional (1.600 personas según el Censo 2022), es un centro urbano que requiere del desarrollo de obras de infraestructura para cubrir las necesidades de los habitantes permanentes de dicho territorio.

Vínculo de la Municipalidad con el Concejo Deliberante

La relación entre el Ejecutivo que conduce Pablo Di Fonzo (Movimiento Popular Neuquino) y el cuerpo deliberativo es muy buena según pudo saber MejorInformado, independientemente de las diferencias laborales lógicas y aspectos que por momentos no se acuerdan, pero se trata de situaciones que llevan a tener un vínculo donde cada uno expresa libremente su pensamiento. El objetivo de ambas partes es llegar a acuerdos que representen lo mejor para la comunidad.

En particular, la relación con el bloque Energía Ciudadana (que representa Analía Orrego) es de trabajo en conjunto porque, de hecho, llegó al Concejo Deliberante como colectora del MPN (bancada que tiene cinco ediles). Con Sebastián Pesan, de Comunidad, el vínculo también es muy bueno y, en ese sentido, desde la Municipalidad destacaron que trabajan muy bien con el Gobierno provincial que conduce Rolando Figueroa.

“Figueroa no mira si somos del MPN o de Comunidad, sino que trabajamos todos en conjunto, respeta al pie de la letra el Pacto de Gobernanza y la verdad es que todos los intendentes estamos contentos con las obras y soluciones que nos llegan”, le confiaron a este medio fuentes del Ejecutivo municipal.

La relación entre el oficialismo y la oposición en el ámbito deliberativo

Desde la bancada del Movimiento Popular Neuquino deslizaron en intercambio con MejorInformado que los tres bloques trabajan encolumnados y con un trabajo “en armonía y sin inconvenientes”, con lo cual las ordenanzas casi siempre salen con consenso general y sin enfrentamientos.

Por su parte, en el bloque Energía Ciudadana, referenciado en la figura de Analía Orrego, subrayaron en confianza con este medio que “queremos que el Concejo sea un lugar ameno, llegar a los acuerdos necesarios y seguir adelante, más allá de que existan discusiones”.

Hicieron una diferenciación con respecto a gestiones municipales anteriores al afirmar que “la oposición en otros momentos era muy negativa, pero hoy existe una buena comunicación tanto con el resto de los concejales como con el intendente”.

“Podemos trabajar de forma descontracturada y tratamos siempre de sacar a flote los problemas que puedan surgir, y para eso siempre están abiertas las puertas de los secretarios”, manifestaron desde la bancada Energía Ciudadana.

Los proyectos en agenda para Villa El Chocón





El Ejecutivo municipal culminó obras hídricas en el casco urbano y también cordones cuneta en la entrada al tradicional museo de dinosaurios que tiene la ciudad. Además se realizó un centro de salud para atender a la demanda sanitaria y también el techado del Salón de Usos Múltiples (SUM) que tiene el centro urbano para los chicos que realizan actividades físicas.

Una obra clave para El Chocón, actualmente en proceso de licitación, es la construcción del primer centro deportivo comunitario, como así también de un museo propio más allá de la sala adaptada que funciona para contener antiguos fósiles.

Fuentes de la Municipalidad destacaron también en diálogo con este medio obras de repavimentación de calles por 900 metros en un barrio de la localidad. Se realizaron con un sistema de recupero a través del cual se les cobra un porcentaje a los vecinos para hacer una parte, en tanto que la otra la financia tanto el Gobierno provincial como el municipal.

Finalmente, el Gobierno de Villa el Chocón trabaja en coordinación con el Concejo Deliberante en un proyecto de ordenamiento territorial y conformación del Tribunal de Faltas.

“Hay mucho pendiente pero se va haciendo a medida que se ponen prioridades”, resumió un concejal oficialista sobre el panorama en la localidad donde el viento sopla con fuerza, pero la política es una leve brisa veraniega.











