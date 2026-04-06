OpenAI, la empresa responsable de la popular inteligencia artificial ChatGPT, anunció el cierre de una ronda de financiación por US$122.000 millones, lo que eleva su valoración total a US$852.000 millones. Esta inversión fue liderada por socios estratégicos como Amazon, NVIDIA, SoftBank y Microsoft, junto con la participación de diversas instituciones globales.

Según el comunicado oficial, los ingresos de OpenAI han experimentado un crecimiento significativo, pasando de US$1000 millones trimestrales a US$2000 millones mensuales. Este ritmo de expansión es cuatro veces más rápido que el registrado por empresas tecnológicas de renombre como Alphabet y Meta.

La compañía enfatizó que la inteligencia artificial está impulsando aumentos de productividad, acelerando descubrimientos científicos y ampliando las posibilidades creativas. Gracias a esta financiación, OpenAI contará con recursos adicionales para mantener su liderazgo en esta etapa tecnológica.

Además, OpenAI destacó que fue la plataforma tecnológica que alcanzó con mayor rapidez los 10 millones y luego los 100 millones de usuarios, consolidando su posición en el mercado.

Inversores individuales impulsan el crecimiento

Una novedad importante de esta ronda fue la apertura para que inversores individuales participaran vía canales bancarios, lo que permitió recaudar más de US$3000 millones de ahorristas particulares. Paralelamente, la empresa informó que a partir de ayer, OpenAI estará incluida en varios fondos cotizados gestionados por ARK Invest, lo que ofrece a los inversores la posibilidad de apostar indirectamente por su crecimiento a través de estos ETFs.

OpenAI también amplió su línea de crédito rotatoria a aproximadamente US$4700 millones, facilitando mayor acceso a financiamiento. Esta línea cuenta con el respaldo de un consorcio global de bancos, entre ellos JPMorgan Chase, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, Mizuho, Royal Bank of Canada, SMBC, UBS, HSBC y Santander.

El comunicado finaliza con un anuncio sobre el desarrollo de una “superaplicación de IA unificada”. La compañía explicó que a medida que sus modelos de inteligencia artificial evolucionan, los usuarios demandan una experiencia integrada que combine diversas herramientas en un sistema único capaz de comprender intenciones y operar en múltiples aplicaciones y flujos de trabajo. “Nuestra superaplicación integrará ChatGPT, Codex, la navegación y nuestras capacidades de agente en una experiencia centrada en el agente”.

OpenAI comparó este momento con hitos históricos en el desarrollo de infraestructuras que moldearon las economías modernas, como la electricidad, las carreteras e internet: “Estamos ante otro momento similar. El capital que se está invirtiendo hoy está ayudando a construir la infraestructura fundamental para la inteligencia”.