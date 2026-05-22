La inteligencia artificial y su impacto en las aulas será el eje central de una nueva propuesta educativa impulsada por el Instituto de Formación Superior Santa Ana (IFSSA). Se trata de la tercera edición del congreso educativo organizado por la institución, que este año llevará el nombre “El cerebro que aprende: diálogos entre la pedagogía y la tecnología” y se realizará el próximo 13 de junio en Cipolletti.

En diálogo con el programa “La segunda mañana” que se emite por AM550, María de los Ángeles Ramello, coordinadora académica del IFSSA, brindó detalles sobre la iniciativa y remarcó la importancia de que docentes y estudiantes comiencen a “amigarse” con las herramientas de inteligencia artificial.

El congreso se realizará el 13 de junio en el auditorio de la ESRN 89 de Cipolletti.

“El objetivo es desmitificar un poco este fantasma de que la IA desplaza al docente. Al contrario, la inteligencia artificial es un copiloto del docente, una herramienta más para optimizar tiempos y pensar clases diferentes”, expresó. Ramello sostuvo que el desafío actual de la educación pasa por comprender cómo aprenden las nuevas generaciones y adaptar las estrategias pedagógicas a esos cambios. “El estudiante de hoy vive diferente y aprende diferente. Negarnos a estos avances es negarle posibilidades”, afirmó.

Durante la entrevista, la coordinadora explicó que el congreso estará dividido en distintas disertaciones orientadas a la neurociencia, las metodologías activas y el uso pedagógico de la inteligencia artificial generativa. Entre los especialistas invitados se encuentra Lucrecia Prat, quien abordará “la ciencia del aprendizaje” y cómo los nuevos descubrimientos sobre el cerebro obligan a replantear las formas de enseñar. También participará Guadalupe Alonso, con una exposición centrada en el diseño de “clases que inspiran” a partir de experiencias dinámicas y metodologías activas.

Especialistas en neurociencia, pedagogía e inteligencia artificial participarán de la jornada educativa.

En tanto, Roberto Barles, especialista y partner de Google for Education, brindará una ponencia titulada “El copiloto docente: transformando la educación con inteligencia artificial generativa”, donde se trabajará sobre herramientas concretas para el aula y el uso responsable de plataformas de IA. “La idea es que los docentes se lleven herramientas que puedan aplicar desde el lunes siguiente en sus clases”, indicó Ramello.

Además, destacó que el encuentro no está pensado únicamente para docentes, sino también para estudiantes de formación docente y público vinculado a la educación. “La inteligencia artificial atraviesa todas las áreas y tenemos que dejar de verla desde el miedo”, señaló.

El congreso se realizará el sábado 13 de junio desde las 8 en el auditorio de la ESRN 89 de Cipolletti. La inscripción previa puede realizarse comunicándose al teléfono 299 62767 o escribiendo al correo info@ifssa.edu.ar.

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