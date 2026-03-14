La provincia de Neuquén avanza en una estrategia para expandir la formación científica y tecnológica en distintas regiones del territorio. La iniciativa es impulsada por la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), que coordina una red de capacitación en robótica, inteligencia artificial y ciencia de datos con presencia en varias localidades.

El programa se desarrolla a partir de un acuerdo firmado con la Fundación YPF, que permitirá fortalecer proyectos educativos, promover habilidades digitales y ampliar la llegada de actividades vinculadas a la innovación.

El secretario ejecutivo de ANIDE, Joaquín Perren, explicó que el objetivo de la agencia es consolidar un sistema provincial de ciencia y tecnología que conecte la investigación con las necesidades concretas del territorio.

“ANIDE es la referencia científica y tecnológica de la provincia. Una forma sencilla de explicarlo es decir que es como el CONICET de los neuquinos y las neuquinas”, señaló durante una entrevista en el programa Informe Semanal de AM550, junto a Pancho Casado y Vanesa Miyar.

Presencia en distintas localidades

La estrategia incluye la creación de una red neuquina de robótica e innovación con 16 nodos distribuidos en diferentes puntos de la provincia, entre ellos Chos Malal, Villa La Angostura, Aluminé y la región Confluencia. En esos espacios se dictarán capacitaciones vinculadas con inteligencia artificial, automatización, robótica y análisis de datos.

Perren destacó que estas actividades buscan acercar la ciencia a la comunidad y facilitar el acceso a nuevas herramientas tecnológicas. Según explicó, el funcionamiento de la red permite “democratizar el acceso al conocimiento y generar productos y servicios con alto contenido tecnológico”.

El nodo central funciona en el Polo Científico Tecnológico de Neuquén capital, desde donde se articulan las acciones con municipios, universidades y empresas del sector.

Ampliar la formación tecnológica

El acuerdo con la Fundación YPF establece un marco de cooperación para desarrollar programas de formación, divulgación científica y proyectos vinculados con la energía y el desarrollo sostenible. El director ejecutivo de la fundación, Gustavo Schiappacasse, firmó el convenio junto a representantes de ANIDE con el objetivo de coordinar iniciativas educativas en distintas localidades.

Perren explicó que ambas instituciones tienen perfiles complementarios. “Nosotros promovemos la producción científica y la innovación, mientras que la fundación trabaja fortaleciendo comunidades a través de la educación tecnológica. Ahí aparece lo que llamamos ciencia en territorio”, señaló.

Las capacitaciones serán gratuitas y se desarrollarán con el apoyo de instituciones como Universidad Nacional del Comahue, Universidad Tecnológica Nacional, INTA, INTI y diferentes gobiernos municipales que aportan espacios para las actividades.

La ciencia busca responder a problemas concretos del territorio

Además de la formación tecnológica, ANIDE impulsa programas para convertir desafíos regionales en proyectos científicos. Uno de los programas en preparación se denomina “Ciencia en territorio”, una convocatoria que invita a universidades y centros de investigación a desarrollar soluciones para problemas locales.

Entre los ejemplos mencionados por Perren aparece el estudio de alternativas productivas para Paso Aguerre y el análisis de modelos de vivienda multifamiliar que permitan densificar ciudades sin expandir el tejido urbano.

También se analizan temas ambientales vinculados a la producción energética. “La ciencia puede mejorar la productividad, pero también trabajar sobre la licencia ambiental y social de las actividades”, explicó el funcionario.

El sistema científico enfrenta dificultades en las universidades

Durante la entrevista radial, Perren también se refirió a la situación que atraviesa la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), donde en el último mes renunciaron varios docentes. Según señaló, el deterioro salarial está generando cambios en la dedicación de muchos profesores. “Docentes con dedicación completa están pasando a parcial porque necesitan otros trabajos”, indicó.

El funcionario agregó que por primera vez se observa una migración de profesores del sistema público hacia universidades privadas. Aunque el financiamiento salarial depende del gobierno nacional, Perren explicó que desde ANIDE buscan sostener la actividad científica a través de becas y financiamiento para proyectos de investigación.

Un hackatón reunirá a estudiantes para resolver desafíos regionales

Entre las próximas actividades previstas aparece un hackatón de innovación que se realizará en agosto. Durante dos semanas, estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue, UTN y Universidad de Flores (UFLO) trabajarán junto a mentores para desarrollar soluciones a problemas del territorio. Las mejores iniciativas recibirán acompañamiento para su implementación.

Un antecedente de este tipo de encuentros fue el desarrollo de una aplicación destinada a reducir la deserción universitaria, surgida de un proceso colaborativo entre estudiantes y especialistas.

El desarrollo científico busca pensar el Neuquén después de Vaca Muerta

Para Perren, la política científica provincial también apunta a diversificar la economía. “Tenemos que pensar el Neuquén post Vaca Muerta”, planteó. En ese escenario, el funcionario considera que el conocimiento puede abrir nuevas oportunidades vinculadas a la producción de alimentos, los servicios tecnológicos, el software y la industrialización en origen.

Quienes quieran participar de las capacitaciones pueden encontrar la información en los canales oficiales de ANIDE, donde se publican las convocatorias y los formularios de inscripción. “Mientras más gente se sume, mayor será el impacto que tendrá la innovación en la provincia”, concluyó el secretario ejecutivo de la agencia.

La entrevista completa: