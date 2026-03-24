Banco Macro celebró dos décadas de cotización ininterrumpida en la Bolsa de Nueva York, el New York Stock Exchange (NYSE). Este aniversario consolida a la entidad como el banco privado de capitales nacionales líder de Argentina, destacándose por su transparencia y su capacidad de adaptación a los estándares financieros más exigentes del mundo.

Claves de un liderazgo consolidado:

Crecimiento en el Mercado: En estas dos décadas, la entidad ha expandido significativamente su capital, lo que le ha permitido financiar su crecimiento estratégico incrementando sostenidamente su participación en el sistema financiero, consolidándose como una de las instituciones más valiosas y solventes de la región.

Solidez: Macro consistentemente ha superado el mercado con una estrategia de crecimiento orquestada bajo un disciplinado enfoque de gestión de riesgos lo que le permite contar con una ventaja competitiva estructural en términos de escala y capital

Garantía de Transparencia: Al cumplir 20 años en la Bolsa de Nueva York, el banco reafirma su compromiso con las normas de compliance más exigentes del mundo, brindando la máxima excelencia a sus clientes, inversores y colaboradores.

Con el tradicional toque de campana en Wall Street, el Presidente de Banco Macro, Jorge Brito, el CEO de la entidad, Juan Parma, los directores Constanza Brito y Federico Carballo como así tambien el CFO Jorge Scarinci conmemoraron el vigésimo aniversario de la llegada de Macro al mercado internacional.

Esta trayectoria, iniciada hace más de cuarenta y cinco años por sus fundadores Jorge Horacio Brito y Ezequiel Carballo, ha transformado a la institución en un pilar de la sociedad argentina. La permanencia en el NYSE hace que hoy Banco Macro sea reconocido por su solidez patrimonial, lo que le permite liderar la transformación tecnológica del sector en beneficio de sus 6 millones de clientes.

Declaración de Jorge Brito, Presidente de Banco Macro:

"Celebrar 20 años en la Bolsa de Nueva York es la validación de una visión que comenzó hace casi 50 años y que se consolidó con la decisión estratégica en 2006 de proyectar el banco hacia el mercado global.. En estas dos décadas cotizando en NYSE hemos demostrado que una institución argentina puede crecer con consistencia, manteniendo una gestión previsible a pesar de los diversos ciclos económicos nacionales e internacionales. Hoy, Banco Macro se posiciona como una de las compañías con mayor valor y prestigio del país, un activo que pertenece a todos los que confían en nosotros. Nuestra presencia en Wall Street no es solo un hito financiero; es un sello de transparencia y seguridad que garantiza que cada proyecto que acompañamos cuenta con el respaldo de un banco líder, solvente y profundamente comprometido con el desarrollo de todas las provincias argentinas. En definitiva, un banco que piensa en grande."

Presencia en todo el país

Banco Macro es una entidad bancaria privada líder de Argentina. Con una amplia presencia en todo el país, ofrece soluciones financieras a más de 6 millones de clientes y 224.000 empresas.

Transparencia: Cotiza en el NYSE (BMA) y BYMA (BMA) bajo rigurosos controles internacionales de auditoría.

Atención Integral: Une la mayor red de atención presencial del país con un sistema digital de última generación disponible las 24 horas.

Solidez: Con casi medio siglo de historia, es un referente de solvencia, liquidez y compromiso con el crecimiento de las economías regionales.