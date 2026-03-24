Figueroa expone en Estados Unidos el potencial de Vaca Muerta ante inversores y líderes energéticos

Este martes 24 de marzo a partir de las 17.00 y hasta las 19.00, se desarrollará en Houston, Texas, en los Estados Unidos, el panel sobre desarrollo energético que llevará el nombre de Vaca Muerta CEOs y The Strategic Outlook. El evento contará con la participación de los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

La cita se dará a partir de las 17.00 (hora local) en The Westin Houston Downtown, un reconocido hotel de la ciudad texana.

Además de los mandatarios patagónicos, estarán presentes el presidente de YPF, Horacio Marín; el viceministro de Energía de la Nación, Daniel González; el cofundador de Vista, Pablo Pinto; el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous; el CEO de GeoPark, Felipe Bayón; el CEO de CGC, Hugo Eurnekian; el vicepresidente de Americas Total Energies, Javier Rielo; y el vicepresidente de Gas and Power, Rodolfo Freyre

El propósito del panel será ofrecer una combinación de perspectivas públicas y privadas, tanto desde el punto de vista regulatorio como operacional y financiero, para presentar el estado actual y las proyecciones de Vaca Muerta ante una audiencia internacional.

La jornada apunta a conectar a organizaciones que aún no operan en la Argentina, incluidas operadoras independientes, firmas de servicios energéticos, fondos de inversión y actores financieros interesados en comprender el potencial de Vaca Muerta.