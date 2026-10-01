El crecimiento de Vaca Muerta no se mide solamente en inversiones, equipos de perforación, ductos o niveles de producción. En Añelo, uno de los principales puntos de concentración de la actividad hidrocarburífera, también crece otro desafío: contar con infraestructura habitacional capaz de acompañar la expansión de la industria.

Para Marcelo H. Katz, socio de Pragma Desarrollos SRL, empresa con experiencia en Añelo desde 2014, el alojamiento del personal debe ser considerado como parte de esa infraestructura necesaria para sostener el desarrollo de la región. La particularidad de la demanda habitacional en la localidad está vinculada con las características de los trabajadores de la industria. Muchos permanecen durante jornadas extensas y períodos prolongados lejos de sus hogares, por lo que las condiciones del lugar donde descansan adquieren un peso cada vez mayor.

En ese contexto, desde el sector plantean que una solución habitacional destinada al personal de empresas de Oil & Gas no debería limitarse a brindar una cama y un techo. Confort, privacidad, seguridad, conectividad, espacios comunes y alternativas para la actividad física aparecen como componentes de una propuesta orientada a mejorar las condiciones de estadía de los trabajadores.

La tendencia también alcanza a las propias compañías, que según el desarrollador comienzan a prestar mayor atención a las condiciones habitacionales de sus equipos. Una vivienda funcional, cochera individual, iluminación, controles de acceso, vigilancia y conectividad confiable son servicios que pueden integrarse a una solución corporativa destinada al alojamiento del personal.

Una nueva etapa para Comahue

Esta visión es la que, según Katz, orientó el desarrollo de los complejos Comahue I y Comahue II y ahora se proyecta en una tercera etapa. Comahue III incorporará 40 nuevas unidades a las 78 existentes —38 correspondientes a Comahue I y otras 40 a Comahue II—, con lo que el conjunto alcanzará las 118 unidades en Añelo.

Los dos primeros complejos se encuentran terminados. La propuesta se suma a la experiencia previa de Pragma Desarrollos en la localidad y al desarrollo del Eco Pragma Hotel, que cuenta con 133 habitaciones. Los complejos Comahue fueron concebidos con espacios de usos múltiples, áreas de coworking, gimnasio propio y acceso al gimnasio Megatón de Añelo. También incluyen garita de vigilancia, control de accesos, cocheras individuales, iluminación perimetral y conectividad mediante wifi satelital redundante.

La infraestructura recreativa contempla además cancha de pádel y fútbol. A esto se suma el acceso a la Clínica Pragma Salud, perteneciente al mismo grupo inversor. Sin embargo, Katz sostiene que el diferencial de este tipo de emprendimientos no debería medirse únicamente por la cantidad de servicios disponibles, sino por la capacidad de sostenerlos en el tiempo.

En ese sentido, destaca la experiencia acumulada durante una década en Añelo y el conocimiento de las necesidades específicas de las empresas y sus colaboradores, junto con la operación, el mantenimiento y la administración permanente de los complejos.

La experiencia como factor de decisión

El fuerte crecimiento que atraviesa Vaca Muerta también generó la aparición de nuevos proyectos vinculados con el alojamiento y el desarrollo inmobiliario. Para Katz, esa expansión abre oportunidades, pero también plantea la necesidad de diferenciar entre proyectos con experiencia concreta en el territorio y propuestas surgidas al calor de la coyuntura.

La mirada del desarrollador apunta a que invertir en Añelo requiere conocer las particularidades de la localidad, haber atravesado distintos ciclos de actividad y comprender los desafíos vinculados con la infraestructura y la operación cotidiana.

En ese escenario, considera que las empresas de Oil & Gas serán progresivamente más exigentes al momento de seleccionar dónde alojar a sus equipos y que tenderán a valorar propuestas con respaldo, servicios permanentes y capacidad de respuesta ante las necesidades de sus trabajadores.

El planteo lleva la discusión habitacional de Añelo hacia una cuestión que excede la cantidad de unidades disponibles. El desafío, según esta perspectiva, pasa por construir soluciones que puedan ser administradas y sostenidas con estándares adecuados a las necesidades de una industria de alta exigencia.

El futuro habitacional de la localidad, sostiene Katz, no dependerá únicamente de construir más unidades, sino también de mejorar la calidad de lo que se construye y, especialmente, de cómo se administra y opera. En una Vaca Muerta que continúa transformando la dinámica económica y urbana de Neuquén, el alojamiento de los trabajadores aparece así como una pieza más de la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento.

Para el desarrollador, además, la responsabilidad de quienes invierten en Añelo no termina en el emprendimiento. También alcanza al vínculo con la comunidad y el municipio, con la idea de que los proyectos de inversión puedan dejar un aporte concreto en el lugar donde se desarrollan y en la sociedad que sostiene buena parte de la actividad económica de la región.