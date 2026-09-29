Vaca Muerta: Marín de YPF responde a Prat-Gay con cifras contundentes

La discusión por el impacto de Vaca Muerta sumó una nueva voz. Después de que Alfonso Prat-Gay asegurara que el desarrollo hidrocarburífero “no derrama ni en Neuquén”, el presidente de YPF, Horacio Marín, respondió con una serie de datos sobre la actividad que atraviesa a la provincia y que, según planteó, contradicen esa mirada.

El planteo de Marín apareció después del cruce que el gobernador Rolando Figueroa había mantenido con el exministro, quien durante su visita a Neuquén contó que había recorrido distintos sectores y conversado con pequeñas y medianas empresas.

Ahora, el titular de YPF volvió a poner sobre la mesa números vinculados con la producción, el movimiento económico y las perspectivas de crecimiento.

Horacio Marín respondió a las críticas sobre el impacto de Vaca Muerta.

La comparación que eligió Marín

Uno de los ejemplos que utilizó el presidente de YPF fue la actividad que observa en la ciudad de Neuquén. Allí planteó una comparación con La Plata, una ciudad de mayor población, para marcar la magnitud del movimiento que registra la capital provincial.

“No estoy en la cabeza de Prat-Gay pero seguramente habló con alguno que, por ahí, perdió una licitación", especuló el directivo de YPF.

Y en línea con esto, sugirió datos comparativos para cuestionar la afirmación de que la actividad hidrocarburífera no genera movimiento por fuera de las empresas petroleras.

"Voy a la ciudad de La Plata y no veo muchos edificios que se están haciendo. La ciudad de Neuquén es la mitad de La Plata y se están haciendo 100 edificios”, afirmó Marín.

Pero hubo otro dato que llevó directamente al corazón de Vaca Muerta.

Figueroa había cruzado a Prat-Gay y defendido el impacto de Vaca Muerta.

El dato que apuntó directamente a Añelo

Marín también destacó el comportamiento de la estación de servicio de YPF ubicada en Añelo, localidad estrechamente vinculada con la actividad hidrocarburífera.

“La estación de servicio que más vende en Argentina de YPF es la de Añelo”, señaló.

El dato forma parte de la argumentación que utilizó para mostrar el movimiento que genera la actividad en la zona y cuestionar la idea de que el crecimiento de Vaca Muerta queda limitado a las compañías que extraen petróleo y gas.

Sobre la mirada de Prat-Gay, Marín fue directo: “Para mí se equivocó”, sostuvo durante la entrevista.

Prat-Gay cuestionó el impacto de Vaca Muerta durante su visita a Neuquén.

Más producción y más equipos

La respuesta también estuvo acompañada por números relacionados directamente con la expansión de la actividad petrolera.

Marín señaló que YPF pasó de contar con 12 equipos de perforación en diciembre del año pasado a 18 actualmente, con una previsión de alcanzar los 21 equipos en febrero.

También destacó la evolución de la producción nacional y planteó una meta que marcaría un récord para el país.

“La producción de petróleo va a llegar a un millón de barriles por primera vez en la historia”, afirmó el presidente de YPF.

El crecimiento de la producción es uno de los puntos centrales de la estrategia vinculada con Vaca Muerta, tanto por el abastecimiento del mercado interno como por la posibilidad de incrementar las exportaciones.

El titular de YPF puso sobre la mesa nuevos datos de la producción petrolera.

El número que mira hacia adelante

Marín también puso el foco en lo que puede ocurrir durante los próximos años y vinculó el desarrollo de la formación con una expansión de las exportaciones argentinas.

Durante la entrevista sostuvo que el crecimiento de Vaca Muerta puede llevar las exportaciones energéticas a US$58.000 millones, en un escenario que también contempla nuevos proyectos vinculados con petróleo y gas natural licuado.

La discusión, de esta manera, dejó de estar concentrada solamente en cuánto aporta actualmente la formación y pasó también por la escala que puede alcanzar el sector energético argentino.

El propio Marín resumió su postura con una frase que apuntó directamente al centro de la polémica: “No jodamos con Vaca Muerta porque es fenomenal”.

La discusión que comenzó con los dichos de Prat-Gay y la respuesta de Figueroa suma así otro capítulo, esta vez con el presidente de YPF utilizando cifras de actividad y ejemplos concretos para defender el peso que tiene la formación neuquina en la economía.