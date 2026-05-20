El crecimiento acelerado de Vaca Muerta sigue dejando al descubierto uno de los principales déficit de la región: la falta de infraestructura para alojar a miles de trabajadores que llegan al yacimiento neuquino y a las obras asociadas al desarrollo energético. En ese escenario, dos compañías anunciaron una alianza para ofrecer campamentos habitacionales llave en mano destinados al sector petrolero.

Se trata de Alberta, firma vinculada al grupo patagónico Blancoamor, e IDERO, especializada en construcción modular industrializada. Ambas empresas acordaron desarrollar complejos habitacionales completos para operadoras y contratistas que trabajan en Vaca Muerta y en la traza del gasoducto que transporta la producción del shale neuquino.

El esquema apunta a resolver uno de los problemas logísticos más sensibles de la industria: el alojamiento de personal en zonas alejadas o con escasa infraestructura urbana. La propuesta incluye construcción, equipamiento, mantenimiento y operación integral de los campamentos, bajo un sistema en el que las compañías pagan por cama ocupada.

El anuncio será presentado durante las 13° Jornadas de Energía que se realizarán el 20 de mayo en la ciudad de Neuquén, encuentro que reunirá a empresarios, funcionarios y referentes del sector energético.

Según detallaron las empresas, IDERO tendrá a cargo el diseño y la construcción modular de los espacios habitacionales, mientras que Alberta aportará el equipamiento interior y la operación diaria de los complejos. También brindará servicios de seguridad, limpieza, mantenimiento y administración.

La expansión de Vaca Muerta viene generando una fuerte presión sobre la infraestructura regional, especialmente en materia habitacional, vial y de servicios. El crecimiento de la actividad petrolera multiplicó la demanda de alojamientos temporarios para operarios, técnicos y contratistas, tanto en Neuquén como en Río Negro y La Pampa.

En ese contexto, los campamentos modulares se consolidaron como una solución rápida para responder al aumento de la actividad en áreas alejadas de los principales centros urbanos. La posibilidad de montar instalaciones en tiempos reducidos se volvió clave para las empresas que necesitan acelerar obras o sostener operaciones permanentes en los yacimientos.

La alianza entre Alberta e IDERO no es la primera experiencia conjunta de ambas firmas. Anteriormente participaron en el desarrollo y equipamiento de obradores en General Acha, Chacharramendi y Doblas, vinculados a proyectos energéticos asociados a Vaca Muerta.

Desde las compañías señalaron que el objetivo es ampliar la oferta de infraestructura operativa para el sector energético en medio del crecimiento de la producción no convencional y de las obras de transporte de gas y petróleo.

IDERO cuenta con una planta dedicada a la fabricación industrial de módulos para minería, energía y oil & gas, mientras que Alberta se especializa en servicios y equipamiento para compañías instaladas en el complejo energético patagónico.

El avance de este tipo de proyectos refleja cómo el crecimiento de Vaca Muerta comienza a generar nuevos negocios vinculados no solo a la extracción de hidrocarburos, sino también a la logística, la vivienda temporal y los servicios asociados al desarrollo de uno de los principales polos energéticos del país.