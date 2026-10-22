La Exposición AOG Patagonia 2026 vive este jueves 22 de octubre una de sus jornadas más dinámicas e integrales. Con una agenda multidisciplinaria organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), la cumbre reúne en las salas del espacio Duam a referentes de la industria, autoridades nacionales, empresas de servicios y pymes locales para debatir el futuro de Vaca Muerta, la innovación tecnológica y la sustentabilidad.

La actividad comenzó temprano con el desarrollo del programa de TotalEnergies dedicado a la "Movilidad Segura" junto a estudiantes invitados, marcando la impronta de formación y compromiso social de la exposición.

IA, sustentabilidad y diversidad en el centro del debate

El ciclo de conferencias de la tarde despliega una variada oferta temática en el Salón Tromen y las salas anexas:

Humanos e Inteligencia Artificial (13:00 a 14:00): La Comisión de Recursos Humanos del IAPG abrió el juego abordando “La IA en la gestión de las personas en la industria”, un tema clave para la atracción y retención del talento técnico que demanda la provincia.

La Comisión de Recursos Humanos del IAPG abrió el juego abordando “La IA en la gestión de las personas en la industria”, un tema clave para la atracción y retención del talento técnico que demanda la provincia. Sustentabilidad y prevención (14:00 a 15:00): En paralelo, mientras el Salón Tromen alberga el debate “Una Agenda Sustentable Común para la Industria Energética”, la Sala Lanín 1 aloja la charla técnica sobre prevención de daños y “La amenaza silenciosa para las instalaciones enterradas”.

En paralelo, mientras el Salón Tromen alberga el debate “Una Agenda Sustentable Común para la Industria Energética”, la Sala Lanín 1 aloja la charla técnica sobre prevención de daños y “La amenaza silenciosa para las instalaciones enterradas”. Energía sin etiquetas (16:00 a 17:00): La Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión presenta una mirada enfocada en las oportunidades de desarrollo e inserción en una industria que no para de crecer.

Encuentro de CEOs: la fuerza de las pymes y la ingeniería

El plato fuerte de la tarde llega a las 17:30 en el Salón Tromen con el clásico "Encuentro con los CEOs III". En este bloque, referentes de primera línea compartirán visiones operativas y estrategias de articulación local:

17:30 hs: Mano a mano estratégico entre Alejo Calcagno (Techint Ingeniería y Construcción) y Diego Manfio (Ingeniería SIMA). 17:55 hs: Panel dedicado a la cadena de valor con Mauricio Uribe (FECENE), Daniel González (Centro PyME-Adeneu) y Leonardo Brkusic (GAPP), donde se analizará el crecimiento y los desafíos del entramado proveedor neuquino.

Cierre con foco en la "Seguridad Productiva"

Para culminar la jornada, de 18:45 a 19:30 en el Salón Tromen, se presentará la Ministra de Seguridad de la Nación, Mag. Alejandra Monteoliva, junto al Subsecretario de Intervención Federal, Martín Culiatto.

Bajo la ponencia "Seguridad Productiva: base para el crecimiento y el desarrollo argentino", las autoridades nacionales expondrán las líneas de acción destinadas a blindar la infraestructura crítica y las operaciones logísticas en los yacimientos del paí