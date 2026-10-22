La Exposición AOG Patagonia 2026 vive este jueves 22 de octubre una de sus jornadas más dinámicas e integrales. Con una agenda multidisciplinaria organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), la cumbre reúne en las salas del espacio Duam a referentes de la industria, autoridades nacionales, empresas de servicios y pymes locales para debatir el futuro de Vaca Muerta, la innovación tecnológica y la sustentabilidad.
La actividad comenzó temprano con el desarrollo del programa de TotalEnergies dedicado a la "Movilidad Segura" junto a estudiantes invitados, marcando la impronta de formación y compromiso social de la exposición.
IA, sustentabilidad y diversidad en el centro del debate
El ciclo de conferencias de la tarde despliega una variada oferta temática en el Salón Tromen y las salas anexas:
- Humanos e Inteligencia Artificial (13:00 a 14:00): La Comisión de Recursos Humanos del IAPG abrió el juego abordando “La IA en la gestión de las personas en la industria”, un tema clave para la atracción y retención del talento técnico que demanda la provincia.
- Sustentabilidad y prevención (14:00 a 15:00): En paralelo, mientras el Salón Tromen alberga el debate “Una Agenda Sustentable Común para la Industria Energética”, la Sala Lanín 1 aloja la charla técnica sobre prevención de daños y “La amenaza silenciosa para las instalaciones enterradas”.
- Energía sin etiquetas (16:00 a 17:00): La Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión presenta una mirada enfocada en las oportunidades de desarrollo e inserción en una industria que no para de crecer.
Encuentro de CEOs: la fuerza de las pymes y la ingeniería
El plato fuerte de la tarde llega a las 17:30 en el Salón Tromen con el clásico "Encuentro con los CEOs III". En este bloque, referentes de primera línea compartirán visiones operativas y estrategias de articulación local:
- 17:30 hs: Mano a mano estratégico entre Alejo Calcagno (Techint Ingeniería y Construcción) y Diego Manfio (Ingeniería SIMA).
- 17:55 hs: Panel dedicado a la cadena de valor con Mauricio Uribe (FECENE), Daniel González (Centro PyME-Adeneu) y Leonardo Brkusic (GAPP), donde se analizará el crecimiento y los desafíos del entramado proveedor neuquino.
Cierre con foco en la "Seguridad Productiva"
Para culminar la jornada, de 18:45 a 19:30 en el Salón Tromen, se presentará la Ministra de Seguridad de la Nación, Mag. Alejandra Monteoliva, junto al Subsecretario de Intervención Federal, Martín Culiatto.
Bajo la ponencia "Seguridad Productiva: base para el crecimiento y el desarrollo argentino", las autoridades nacionales expondrán las líneas de acción destinadas a blindar la infraestructura crítica y las operaciones logísticas en los yacimientos del paí