El presidente Javier Milei defendió su política económica y destacó el crecimiento de Vaca Muerta durante la apertura de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, este lunes 19 de octubre, en el Espacio DUAM de Neuquén. Ante referentes de la industria hidrocarburífera, sostuvo que la producción petrolera superó el récord histórico de 1998 y que el país se encuentra cerca del millón de barriles diarios.

En su discurso, Milei vinculó la expansión energética con las medidas de desregulación impulsadas por su administración. También resaltó el aumento de las exportaciones de crudo, defendió la desaceleración de la inflación y cuestionó las críticas a su programa económico.

La exposición reúne a empresas operadoras, proveedores, funcionarios y especialistas del sector. La inauguración contó con la participación del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y del presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón.

Milei destacó el crecimiento de Vaca Muerta y el récord petrolero

“Ustedes, los petroleros, trabajan día y noche para sacar a la Argentina del pozo, literal y metafóricamente”, expresó el Presidente ante representantes de la industria energética.

Durante su exposición, afirmó que Vaca Muerta produce más del doble que en 2023 y que la producción nacional superó el récord de 1998. Según planteó, la Argentina está a pocos pasos de alcanzar el millón de barriles diarios de petróleo.

El mandatario presentó estos indicadores como una muestra del cambio de rumbo económico y del potencial de los hidrocarburos no convencionales para ampliar la capacidad productiva del país.

La expansión del petróleo de la formación neuquina tiene consecuencias que exceden a las empresas operadoras: también aumenta la demanda de infraestructura, transporte, servicios especializados y proveedores vinculados con la actividad.

Las exportaciones de petróleo, otro de los ejes del discurso

Milei también puso el foco en el crecimiento de las ventas externas de crudo. Según las cifras que mencionó, la Argentina exportaba alrededor de 128.000 barriles diarios en 2023, un volumen que, afirmó, se duplicó desde entonces.

El Presidente contrastó ese escenario con una etapa en la que el país apenas lograba abastecer su propia demanda de hidrocarburos. Ahora, sostuvo, la producción permite ampliar las exportaciones y generar más divisas.

El desafío que se abre para la industria consiste en sostener ese crecimiento y contar con la infraestructura necesaria para transportar los volúmenes adicionales hacia los mercados internacionales.

En ese proceso, los oleoductos, las plantas de tratamiento y las instalaciones de procesamiento adquieren un papel estratégico. La capacidad de producción, por sí sola, no garantiza que todo el petróleo disponible pueda llegar a los compradores.

Milei defendió la desaceleración de la inflación

La situación económica nacional ocupó otro tramo importante del discurso. El Presidente cuestionó a quienes relativizan la baja de la inflación y sostuvo que su administración está logrando contener la suba de precios.

En ese marco, afirmó que la inflación anual se encuentra en torno al 20% y recordó el escenario de diciembre de 2023, cuando asumió la Presidencia.

También planteó que la economía atraviesa una etapa en la que algunos sectores crecen a mayor velocidad que otros. Según su argumento, la discusión pública cambió respecto de años anteriores, cuando, a su entender, el problema central era la falta de crecimiento.

La cifra inflacionaria mencionada por Milei corresponde a su exposición y debe contrastarse con el último dato oficial del INDEC, además de precisar si se refiere a una variación interanual, una proyección o una estimación anualizada.

Milei anticipó el regreso de la petroquímica y el uranio

Uno de los anuncios centrales del discurso fue la perspectiva de recuperar el desarrollo de la petroquímica y la actividad vinculada al uranio. El Presidente presentó ambas actividades como parte de una oportunidad de expansión industrial asociada a los recursos naturales y las capacidades productivas del país.

En ese marco, destacó las condiciones climáticas de la Patagonia, en particular sus bajas temperaturas, como una ventaja para desarrollar actividades estratégicas como la Inteligencia Artificial y competir en los mercados internacionales.

La referencia abre una discusión que excede la extracción de petróleo y gas. El desafío consiste en determinar cómo los recursos energéticos y minerales pueden impulsar nuevas industrias, ampliar las cadenas de proveedores y generar más valor agregado dentro de la Argentina.

Sin embargo, el planteo presidencial no equivale por sí mismo al anuncio de proyectos concretos. Para dimensionar su alcance será necesario conocer qué inversiones podrían materializarse, qué empresas participarían y cuáles serían los plazos de ejecución.

Qué dijo Milei sobre Horacio Marín y Rolando Figueroa

Al final de su discurso, Milei elogió al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, a quien calificó como «uno de los mejores presidentes de YPF de la historia».

El Presidente también destacó al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, por su postura frente a las inversiones. Según expresó, el mandatario provincial entendió que la mejor ayuda a la gente consiste en evitar obstáculos y facilitar el desarrollo de los proyectos.

En ese sentido, resaltó que Neuquén fue una de las primeras jurisdicciones en adaptarse al RIGI, el esquema nacional de incentivos destinado a grandes inversiones.

La relación entre el Gobierno nacional, la administración provincial y las empresas será relevante para determinar cuánto del crecimiento energético puede transformarse en nuevas obras, empleo, proveedores locales y recursos para la provincia.

AOG Patagonia 2026: cuatro días de negocios y debate energético

La Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 se desarrolla del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén, con una agenda de conferencias técnicas, reuniones empresariales y actividades de formación.

La organización proyecta más de 400 marcas expositoras, unos 17.000 metros cuadrados de superficie y más de 17.000 visitantes. La feria está orientada a empresas operadoras, compañías de servicios, proveedores, profesionales y jóvenes interesados en incorporarse a la industria.

El encuentro se realiza en un momento clave para la cuenca neuquina, con el crecimiento de la producción no convencional y la necesidad de ampliar la infraestructura para sostener las exportaciones.

Para Neuquén, la expansión del sector representa oportunidades de actividad económica y empleo, pero también plantea desafíos en materia de servicios, formación laboral, logística e infraestructura.

La exposición continuará hasta el jueves 22 de octubre, con actividades destinadas a analizar las inversiones, el financiamiento, la innovación tecnológica y la sustentabilidad del sector hidrocarburífero.

El seguimiento de esos debates permitirá conocer qué proyectos pueden avanzar, qué inversiones se encuentran confirmadas y qué condiciones necesita la industria para transformar los récords de producción en un crecimiento exportador sostenido.