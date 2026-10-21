La exposición de petróleo y gas alcanzó su máxima capacidad logística en el predio actual. Messe Frankfurt analizará alternativas con el IAPG y las autoridades, mientras Río Negro manifestó interés en recibir la próxima edición.

La AOG Patagonia 2026 llegó al límite de su capacidad logística en el predio donde se realiza en Neuquén y deberá evaluar alternativas para su próxima edición, prevista dentro de dos años. Así lo confirmó Fernando Gorbarán, presidente y CEO de Messe Frankfurt, durante una entrevista con Mejor Energía realizada en el marco de la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia.

El ejecutivo explicó que el crecimiento de la muestra, la incorporación de nuevas empresas y la fuerte asistencia de público profesional obligan a revisar las condiciones para organizar el evento. Según indicó, el espacio disponible ya no permite ampliar la exposición y mantener, al mismo tiempo, una experiencia cómoda para los visitantes.

La definición sobre la próxima sede se conversará con el municipio de Neuquén y el Gobierno provincial, aunque la decisión final corresponde al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). Gorbarán también reveló que Río Negro manifestó interés en que se considere la posibilidad de organizar allí la próxima edición.

La AOG Patagonia alcanzó su máxima capacidad logística

Gorbarán calificó como altamente positivo el balance de la exposición, tanto por su dimensión como por la presencia de profesionales, empresas y referentes políticos. Sin embargo, advirtió que el crecimiento del evento empieza a plantear un desafío concreto para su organización.

“Estamos en la máxima capacidad logística que permite este lugar”, sostuvo el titular de Messe Frankfurt. Y agregó que ya no queda espacio para seguir creciendo sin afectar las condiciones de comodidad y circulación de quienes asisten.

La posibilidad de cambiar de sede también está vinculada con los proyectos de infraestructura de la región. El ejecutivo mencionó el plan de expansión del aeropuerto anunciado por el gobernador y señaló que todavía no está claro si el predio actual seguirá disponible para futuras ediciones.

Una vez finalizada la muestra, la organización comenzará a analizar las opciones. Las conversaciones con las autoridades locales y provinciales, junto con la definición del IAPG, serán determinantes para establecer dónde se realizará el próximo encuentro.

Vaca Muerta transformó la escala de la exposición

Para Gorbarán, las dificultades logísticas reflejan un cambio más profundo: el crecimiento de Vaca Muerta dejó de ser una expectativa y se convirtió en una realidad que modifica la economía y la infraestructura de Neuquén.

El presidente y CEO de Messe Frankfurt recordó que visita la provincia de manera sistemática desde 2018 y que, desde entonces, observó una transformación significativa. Como ejemplo, mencionó la demanda de alojamiento durante la exposición.

En la edición anterior, la ocupación hotelera completa había sido considerada una buena noticia. Ahora, volver a encontrarse con esa situación empieza a representar un desafío para la capacidad de respuesta de la ciudad.

El crecimiento también se observa dentro de la muestra: la edición 2026 requirió más superficie, sumó empresas y amplió la participación de nuevos actores de la cadena de valor energética.

Gorbarán vinculó esa expansión con el desarrollo del shale y con el avance de la producción de Vaca Muerta. A su entender, la AOG Patagonia refleja el lugar que la formación no convencional ocupa actualmente en la industria hidrocarburífera argentina.

Qué alternativas se analizan para la próxima edición

La organización todavía no definió dónde se realizará la próxima AOG Patagonia. Gorbarán explicó que el análisis comenzará una vez terminada la edición actual y que será necesario evaluar las condiciones logísticas y de infraestructura de las distintas alternativas.

El IAPG tendrá un papel central en la decisión. También se prevén conversaciones con el municipio y la Provincia de Neuquén, en un escenario en el que la disponibilidad del predio actual y los planes de ampliación aeroportuaria forman parte de las variables a considerar.

A ese escenario se suma el interés expresado por Río Negro, que busca ser considerada como posible sede. Por ahora, no se anunció una decisión ni se precisaron los lugares que competirán formalmente por recibir el evento.

La próxima edición está prevista dentro de dos años, por lo que la definición de la sede será uno de los principales temas que quedarán abiertos después del cierre de la exposición de 2026.

Buenos Aires tendrá más espacio para exhibir empresas

Mientras la sede patagónica enfrenta restricciones de espacio, la exposición Argentina Oil & Gas de Buenos Aires atraviesa una etapa de expansión. Gorbarán anticipó que el evento ampliará su superficie de exhibición y destacó la incorporación de nuevos participantes.

El ejecutivo explicó que ambas muestras cumplen funciones complementarias. En Buenos Aires, la exposición reúne una variedad más amplia de productos y actividades vinculadas con el petróleo y el gas; en Neuquén, el eje está más concentrado en la producción no convencional y en las necesidades de la actividad shale.

También señaló que comienzan a aparecer nuevos actores en el mapa hidrocarburífero argentino. Entre los ejemplos mencionó la presencia de empresas petroleras en provincias que tradicionalmente no ocupaban un lugar central en la actividad.

Para Messe Frankfurt, la evolución de ambos eventos permite acompañar distintas etapas y características de la industria energética nacional.

Las pymes ganan protagonismo en la cadena de valor

Otro de los cambios que destacó Gorbarán fue la mayor presencia de pequeñas y medianas empresas en la exposición. Según explicó, el crecimiento del evento fue posible, en parte, por el trabajo conjunto con el IAPG para facilitar la incorporación de más pymes.

La participación de estas compañías suma nuevas dinámicas a las rondas de negocios y amplía las posibilidades de vinculación con operadoras y grandes prestadoras de servicios.

El ejecutivo remarcó que el objetivo de la organización es que las empresas participantes obtengan resultados concretos y puedan medir el retorno de la inversión que realizan para estar presentes.

Por eso, durante la muestra se monitorean aspectos como la asistencia, el movimiento de los distintos sectores y el funcionamiento de las reuniones comerciales. Esa información también servirá para preparar futuras ediciones.

Energía y minería, entre los motores del crecimiento argentino

Gorbarán también se refirió al avance de la minería y a las oportunidades que abre para la organización de eventos industriales. En su análisis, el petróleo y el gas, la minería y el agro son los tres grandes motores de crecimiento de la Argentina.

Messe Frankfurt tiene presencia en dos de esos sectores a través de sus exposiciones vinculadas con la energía y la actividad minera. El ejecutivo destacó que la minería comienza a consolidarse como una actividad concreta, impulsada por proyectos de litio, cobre y oro.

En ese contexto, anticipó que Arminera se realizará en Buenos Aires en mayo de 2027. También señaló que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) contribuyó a impulsar la presentación y el lanzamiento de proyectos.

Para Gorbarán, la expansión de estas industrias genera nuevas necesidades de maquinaria, tecnología y capacidad instalada. Además, sostuvo que la experiencia acumulada por el sector petrolero y gasífero puede ayudar a la minería a avanzar en menos tiempo en determinados procesos.

Qué pasará después de la AOG Patagonia 2026

La exposición continuará siendo evaluada a partir de sus resultados comerciales y de la respuesta del público. Una vez finalizada la edición actual, Messe Frankfurt comenzará a trabajar en las alternativas para el próximo encuentro patagónico y mantendrá en marcha la preparación de la muestra de Buenos Aires.

La decisión sobre la sede de la próxima AOG Patagonia dependerá de las conversaciones con el IAPG y las autoridades, de la disponibilidad de infraestructura y de las condiciones que ofrezcan las posibles ubicaciones.

Por ahora, el dato central es que el crecimiento de Vaca Muerta también está poniendo a prueba la capacidad de la infraestructura que rodea a la industria. La definición de dónde se realizará la próxima exposición permitirá conocer cómo se adaptará uno de los principales encuentros del sector a esa nueva escala.

La entrevista completa: