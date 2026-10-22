AOG Patagonia 2026: más de 25.000 visitantes y 4.000 rondas de negocios en Neuquén

La AOG Patagonia 2026 reunió a más de 25.000 personas en Neuquén durante sus cuatro jornadas, con la participación de empresas nacionales e internacionales vinculadas con el petróleo, el gas y los servicios energéticos. La exposición convocó a 590 expositores, concretó más de 4.000 rondas de negocios y ofreció alrededor de 120 charlas y disertaciones.

El encuentro se desarrolló del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM, con la participación de compañías y referentes del sector hidrocarburífero. La agenda combinó reuniones comerciales, presentaciones técnicas y actividades destinadas a acercar la industria a estudiantes y jóvenes profesionales.

Uno de los datos destacados fue la participación de las nuevas generaciones: más de 500 alumnos de escuelas técnicas de Neuquén se inscribieron para conocer de primera mano el funcionamiento del sector, mientras que otros 600 asistieron por su cuenta. Además, 300 jóvenes profesionales participaron en el espacio JOGs, que incluyó estaciones interactivas y la posibilidad de cargar currículums de manera virtual.

La AOG Patagonia 2026 generó más de 4.000 rondas de negocios

La dimensión comercial fue uno de los principales indicadores de la exposición. A lo largo de las cuatro jornadas se concretaron más de 4.000 rondas de negocios entre empresas de distintos países, en un espacio destinado a generar contactos, identificar proveedores y explorar oportunidades comerciales.

La convocatoria incluyó compañías provenientes de Brasil, Colombia, Estados Unidos y México, entre otros países. La presencia internacional amplió el alcance del encuentro y puso en contacto a distintos actores de la cadena energética.

Para las empresas proveedoras, estas reuniones representan una instancia para presentar productos y servicios, establecer vínculos con potenciales clientes y explorar acuerdos. Sin embargo, la cantidad de rondas realizadas no equivale necesariamente a contratos firmados ni permite medir por sí sola el volumen económico de los negocios concretados.

Empresas, tecnología y debate sobre el futuro energético

La exposición reunió a 590 expositores vinculados con la industria energética e hidrocarburífera. La participación de compañías de distintos países reflejó el interés comercial que despierta el desarrollo de los recursos energéticos argentinos.

La agenda también incluyó alrededor de 120 charlas y disertaciones, con la presencia de CEO y referentes del sector. Las actividades permitieron abordar cuestiones técnicas y empresariales relacionadas con una industria que necesita inversiones, infraestructura, innovación y proveedores capaces de acompañar su expansión.

En ese contexto, el desarrollo de Vaca Muerta constituye un eje relevante para Neuquén. El crecimiento de la actividad no solo involucra a las empresas operadoras, sino también a las firmas de servicios, la logística, la fabricación de insumos y otras actividades que integran la cadena de valor.

Más de 1.100 estudiantes se acercaron a la industria

La participación educativa fue otro de los componentes destacados de la AOG Patagonia 2026. Más de 500 alumnos de escuelas técnicas provinciales se inscribieron para recorrer la exposición y recibir información de primera mano sobre el sector.

A ellos se sumaron otros 600 estudiantes que concurrieron por su cuenta, con el objetivo de tener un primer acercamiento a la industria hidrocarburífera.

La experiencia les permitió conocer empresas, tecnologías y perfiles laborales relacionados con la actividad. Para quienes cursan una formación técnica, este tipo de contacto puede ayudar a identificar especialidades demandadas y comprender qué conocimientos se requieren para incorporarse al mercado laboral.

La asistencia, de todos modos, no implica que se hayan generado contrataciones ni que existan puestos de trabajo garantizados para los participantes.

JOGs acercó a 300 jóvenes profesionales al sector

El espacio JOGs reunió a 300 jóvenes profesionales mediante estaciones interactivas orientadas a facilitar el contacto con la industria.

Además de conocer el sector desde una perspectiva práctica, los participantes tuvieron la posibilidad de dejar su currículum de manera virtual. La iniciativa funcionó como un punto de vinculación entre jóvenes interesados en desarrollarse profesionalmente y el ámbito energético.

El alcance laboral de esta experiencia dependerá de la continuidad de los contactos, las necesidades de contratación de las empresas y los perfiles requeridos. Por eso, uno de los indicadores relevantes para evaluar el impacto del encuentro será conocer si las interacciones derivan en entrevistas, búsquedas laborales o incorporaciones.

Qué significan estos resultados para Neuquén

Para Neuquén, el impacto potencial va más allá de las empresas que extraen petróleo y gas. La actividad también demanda proveedores, transporte, servicios especializados, equipamiento, formación técnica e infraestructura.

Las rondas comerciales pueden contribuir a vincular a empresas regionales con compañías de mayor escala, mientras que las actividades educativas permiten acercar a futuros trabajadores a los requerimientos de la industria. El desafío consiste en que esa vinculación se traduzca en resultados sostenidos para la economía provincial.

En particular, será importante conocer qué proporción de los contactos comerciales se transforma en contratos, cuánto participan los proveedores neuquinos y qué oportunidades laborales aparecen para estudiantes y jóvenes profesionales.