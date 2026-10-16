La expansión de Vaca Muerta abre una oportunidad estratégica para las pequeñas y medianas empresas neuquinas que buscan consolidarse como proveedoras de bienes y servicios para la industria del petróleo y el gas. En ese escenario, la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026 será una vidriera para mostrar capacidades, generar contactos comerciales y acercar a las firmas regionales a nuevos negocios.

Más de 50 empresas neuquinas participarán de la exposición, que se realizará del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de la ciudad de Neuquén. La iniciativa es impulsada por el gobierno provincial a través del Centro PyME-ADENEU y reúne a proveedores certificados bajo la Ley Provincial 3.338 e integrantes del Cluster Vaca Muerta.

El espacio institucional estará ubicado en el stand 2E-30 del Hall 2, junto a la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE). La propuesta incluye presentaciones técnicas, rondas de negocios y espacios de vinculación para que las empresas puedan exhibir sus servicios y tecnologías ante los principales actores de la actividad. La participación en este tipo de encuentros apunta a fortalecer la presencia de los proveedores locales en una industria que necesita ampliar su capacidad operativa para acompañar el desarrollo de la producción, el transporte y la exportación de hidrocarburos.

Una oportunidad para fortalecer la cadena de valor

El crecimiento de Vaca Muerta no solo involucra a las operadoras y las grandes compañías de servicios. También abre oportunidades para una extensa red de empresas dedicadas al transporte, la logística, el mantenimiento industrial, la provisión de equipos, los materiales y los servicios especializados.

Para las pymes neuquinas, el desafío consiste en convertir esa demanda en contratos sostenibles y en una mayor participación dentro de la cadena de abastecimiento. La cercanía con los yacimientos, el conocimiento del territorio y la experiencia acumulada en la cuenca representan ventajas, aunque deben complementarse con productividad, tecnología, calidad y capacidad de respuesta.

La expansión también exige inversiones. Ganar un contrato de mayor volumen puede obligar a incorporar personal, ampliar instalaciones, renovar maquinaria y aumentar los inventarios antes de cobrar por los servicios prestados. Por eso, el acceso al capital de trabajo y al financiamiento productivo resulta determinante para que las empresas puedan crecer sin comprometer su estabilidad. A esto se suma la necesidad de profesionalizar la gestión, capacitar recursos humanos y adaptar los procesos a los estándares operativos y de seguridad que demanda la industria no convencional.

Más competitividad para aprovechar el crecimiento

Las perspectivas de expansión de la actividad energética representan una oportunidad para desarrollar proveedores con mayor escala y capacidad tecnológica. Sin embargo, el crecimiento del mercado no garantiza por sí solo que todas las empresas puedan aprovecharlo. La competencia de firmas nacionales e internacionales obliga a los proveedores regionales a mejorar sus costos y procesos, incorporar nuevas herramientas y especializarse en segmentos donde puedan construir ventajas competitivas.

En ese camino, las operadoras también tienen un papel relevante mediante programas de desarrollo de proveedores, mayor previsibilidad en sus contrataciones y condiciones comerciales que permitan planificar inversiones. La articulación con organismos públicos, cámaras empresariales y entidades financieras puede contribuir a que más compañías locales accedan a las oportunidades del sector.

La exposición, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), incluirá actividades para debatir el presente y el futuro de Vaca Muerta. El lunes 19 de octubre, a las 16, se realizará la charla “Vaca Muerta: ¿tema del momento o recurso con futuro?”, a cargo de Fernando Halperin, gerente del Plan de Comunicaciones del IAPG, en el Salón Tromen del Espacio DUAM.

Neuquén también contará con un espacio institucional en el Hall 1, stand B-20, a cargo de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y del Ministerio de Energía. Allí se prevén reuniones, presentaciones técnicas y encuentros con referentes de la industria. Además, participará el área provincial de Turismo a través de NeuquénTur.

La presencia de las pymes en la AOG Patagonia refleja una de las claves del desarrollo energético neuquino: que el crecimiento de la producción se traduzca también en más oportunidades para las empresas de la región. El desafío será consolidar esa participación mediante inversiones, innovación, capacitación y vínculos comerciales que permitan a los proveedores locales acompañar la escala que exige Vaca Muerta.