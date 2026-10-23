AOG Patagonia 2026: 26.000 visitantes y nueva etapa para Vaca Muerta

La AOG Patagonia 2026 terminó después de cuatro jornadas históricas en Neuquén, con números que confirmaron las expectativas que se había generado alrededor de la principal exposición de la industria del petróleo y el gas de la Argentina. Unos 26.000 visitantes pasaron por el espacio DUAM, por encima de los 20.000 que se habían proyectado inicialmente, en una edición que volvió a mostrar la dimensión que alcanzó Vaca Muerta y las oportunidades que se abren con el desarrollo de la actividad.

El balance de esta exposición no se agota en la convocatoria ni en el movimiento que generó durante cuatro días. La AOG también funcionó como una fotografía de la etapa que atraviesa la industria energética argentina: el crecimiento de la producción, las expectativas por el salto exportador y la necesidad de concretar obras de infraestructura que permitan sostener esa expansión.

La presencia de los principales referentes del sector y las conversaciones que se desarrollaron durante el encuentro dejaron una señal clara: Vaca Muerta sigue avanzando hacia un escenario en el que los mercados internacionales tendrán un peso cada vez mayor.

Vaca Muerta y el desafío de consolidar el salto exportador

Uno de los aspectos centrales que dejó la AOG Patagonia fue la expectativa por la salida exportadora del petróleo y el gas. El desarrollo de los proyectos de infraestructura será determinante para transformar el crecimiento productivo en mayores ingresos de divisas para el país.

En el caso del petróleo, las perspectivas están vinculadas con la ampliación de las posibilidades de transporte y exportación, con Río Negro como un territorio estratégico para las obras que conectarán la producción de Vaca Muerta con la costa atlántica.

La AOG también funcionó como una fotografía de la etapa que atraviesa la industria energética argentina: el crecimiento de la producción, las expectativas por el salto exportador y la necesidad de concretar obras de infraestructura que permitan sostener esa expansión.

El avance de estos proyectos requiere financiamiento, definiciones empresariales y decisiones que permitan cumplir con los cronogramas previstos. En ese contexto, noviembre aparece como un mes relevante para las expectativas vinculadas con el financiamiento de obras fundamentales para la expansión exportadora del shale gas.

Este último segmento de la producción no convencional abre un horizonte de crecimiento que exigirá nuevas inversiones y capacidad para colocar la producción en otros mercados. En parte ya está sucediendo. El país exportará de forma sostenida gas natural licuado por primera vez en el 2027.

El objetivo es convertir este salto exportador en un nivel creciente y sostenido de ingresos vía exportaciones para Neuquén y el país.

Una exposición que creció junto con la industria

Los 26.000 visitantes, las 3200 rondas de negocios, las 100 charlas de expositores, la vista de estudiantes y la ciudadanía en general, reflejan el interés que despierta Vaca Muerta entre empresas, proveedores, profesionales y también en trabajadores vinculados con la actividad energética.

La convocatoria superó las estimaciones iniciales y se mantuvo alta incluso durante la jornada de cierre, cuando las condiciones climáticas podían hacer pensar en una menor concurrencia.

El movimiento también se trasladó a distintos sectores de Neuquén. La ocupación hotelera, la circulación vehicular y la concentración de visitantes alrededor del predio mostraron el impacto que puede tener un encuentro de estas características sobre la actividad económica local.

La AOG se consolidó como una vidriera para las empresas que participan del desarrollo de Vaca Muerta, pero también como un espacio para observar hacia dónde se dirige la industria. La exhibición de equipos, servicios y tecnología convive con reuniones comerciales y conversaciones sobre las inversiones que serán necesarias en los próximos años.

La magnitud de esta edición confirma que Neuquén ocupa un lugar central en la agenda energética. La ciudad no es solamente el punto de referencia de la operación cotidiana de Vaca Muerta: también es el escenario donde buena parte de la industria se encuentra, presenta sus novedades y discute sus perspectivas.

La AOG se consolidó como una vidriera para las empresas que participan del desarrollo de Vaca Muerta, pero también como un espacio para observar hacia dónde se dirige la industria. La exhibición de equipos, servicios y tecnología convive con reuniones comerciales y conversaciones sobre las inversiones que serán necesarias en los próximos años.

Ya es un desvelo de la organización ver cómo el creciente interés tiene cobijo en la capital provincial, en una muestra que necesita cada vez más superficie y reviste una complejidad logística de magnitud.

El espacio DUAM fue ampliado en los últimos años y prácticamente duplicó su superficie disponible. Sin embargo, la convocatoria de 2026 volvió a poner en evidencia las exigencias de una exposición que no solo recibe miles de personas, sino que también requiere el traslado de maquinaria pesada, estructuras, equipos y vehículos de gran porte. Son cuestiones propias de un evento industrial de gran escala.

Neuquén, el centro de una transformación energética

La AOG Patagonia 2026 dejó una conclusión que va más allá de sus cifras récord: la actividad energética está entrando en una etapa en la que la infraestructura, la logística y la capacidad exportadora tendrán una importancia creciente.

Ese proceso involucra a toda la región. Neuquén concentra el núcleo operativo de Vaca Muerta, mientras que Río Negro adquiere una relevancia estratégica por los proyectos de transporte y salida de los hidrocarburos hacia los mercados internacionales.

El movimiento que se vio durante cuatro días dejó una señal que trasciende el evento: Vaca Muerta continúa ampliando su influencia sobre la economía en ese proceso que ya es una clave económica de Argentina. Este salto definitivo con todo el potencial de Vaca Muerta que se trazaba como una posibilidad una década atrás está al alcance de la mano. Y ese escenario fue parte de lo que se vivió en Neuquén en la última semana