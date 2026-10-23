La expansión de Vaca Muerta abrió nuevas oportunidades para los proveedores de la industria energética y dejó en evidencia los desafíos que enfrenta la cadena de valor para acompañar el crecimiento. Ese fue uno de los principales ejes de la AOG Patagonia 2026, que cerró en Neuquén con más de 26.000 visitantes, la participación de 590 empresas y un récord de más de 3.200 reuniones de negocios.

La exposición ocupó la totalidad del predio, con una superficie de 25.000 metros cuadrados distribuidos entre el hall principal, seis carpas adicionales y la Plaza de Máquinas. Durante cuatro jornadas, las compañías presentaron equipos, desarrollos tecnológicos y soluciones para una industria que necesita ampliar su capacidad operativa frente a la escala de los proyectos en marcha.

El volumen de reuniones comerciales fue uno de los indicadores centrales del encuentro. Los contactos entre expositores y compradores buscaron impulsar acuerdos, fortalecer vínculos y abrir oportunidades para las empresas que integran el entramado de proveedores de petróleo y gas.

El desafío de las empresas neuquinas

El crecimiento de la actividad también plantea exigencias para las pequeñas y medianas empresas, que necesitan financiamiento, equipamiento, personal calificado y mayor capacidad de respuesta para competir en un mercado cada vez más demandante.

Durante el cierre del ciclo Encuentro con los CEOs, representantes de Techint Ingeniería y Construcción e Ingeniería SIMA coincidieron en que la formación de recursos humanos es uno de los puntos críticos para acompañar la transformación del sector.

Diego Manfio, de Ingeniería SIMA, advirtió que la complejidad de las operaciones en Vaca Muerta exige nuevas capacidades y remarcó la existencia de dificultades para formar talento. Alejo Calcagno, de Techint Ingeniería y Construcción, sostuvo que el cambio de escala y las inversiones previstas pueden ampliar el mercado y traccionar el crecimiento de las pymes. También destacó la posibilidad de establecer alianzas internacionales para acelerar la incorporación de conocimientos.

La necesidad de mejorar las condiciones de financiamiento y la articulación empresarial fue otro de los temas planteados. Mauricio Uribe, presidente de FECENE, señaló que las cámaras trabajan para encontrar soluciones a dificultades compartidas, entre ellas las cobranzas, las certificaciones y los procedimientos de interacción entre compañías.

Por su parte, Daniel González, de Centro PyME-ADENEU, advirtió que el desarrollo de Vaca Muerta requerirá financiamiento sostenido y disponibilidad de equipamiento. También destacó los avances de las empresas neuquinas en tecnología y modernización para cumplir con los estándares de las operadoras.

Leonardo Brkusic, del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), consideró que el escenario representa una oportunidad histórica para los proveedores locales. Sin embargo, señaló que la magnitud de las inversiones en infraestructura y la velocidad que demandan las grandes compañías obligan a ganar competitividad y agilidad.

Jóvenes y tecnología, otras claves del encuentro

La capacitación y la incorporación de nuevas generaciones también tuvieron un lugar destacado en la muestra. La décima edición de Jóvenes Oil & Gas reunió a más de 350 participantes en charlas sobre proyectos estratégicos, eficiencia, competitividad, inserción laboral, transición energética y sustentabilidad.

A su vez, más de 530 alumnos participaron del programa La Escuela Técnica Visita la AOG y otros más de 600 asistieron junto a sus colegios, en actividades orientadas a acercar a los estudiantes a las oportunidades laborales del sector.

La agenda técnica incluyó conferencias sobre inteligencia artificial aplicada a la gestión de personas, sustentabilidad, prevención de daños en instalaciones y diversidad e inclusión. En total, las charlas de los expositores superaron las 100 durante las cuatro jornadas. También concluyó la cuarta Jornada de Seguridad de Procesos en la industria de Oil & Gas.

Organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y realizada por Messe Frankfurt Argentina, la exposición se consolidó como uno de los principales espacios de encuentro para la industria hidrocarburífera. La próxima edición se realizará del 20 al 23 de septiembre de 2027 en La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires.