Cómo se aplica la inteligencia artificial para optimizar la logística de combustibles y lubricantes en Vaca Muerta

La incorporación de nuevas tecnologías y la aplicación de inteligencia artificial (IA) comienzan a ganar terreno en los servicios que abastecen a la industria hidrocarburífera. En ese escenario, la empresa La Colonia avanza en la digitalización de sus operaciones para optimizar la logística, controlar las entregas y mejorar los tiempos de respuesta en los yacimientos de Vaca Muerta.

Graciela Fierro, representante de la compañía, explicó que la firma comenzó a utilizar herramientas de inteligencia artificial durante los últimos meses y ya identifica mejoras en la gestión cotidiana. “Empezamos a usar en este último tiempo herramientas de IA y se nota la optimización del tiempo, la atención en las respuestas, el poder seguir mejor nuestras operaciones y nuestra logística”, señaló este martes en el stand de Mejor Energía durante la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia 2026.

La tecnología se suma a una estructura que combina la venta minorista de combustibles con el abastecimiento mayorista para empresas y operaciones industriales. Con una flota propia y servicios que llegan directamente a los establecimientos y locaciones de trabajo, La Colonia busca responder a las exigencias de una actividad que demanda cada vez más capacidad operativa y precisión logística.

Cómo aplica la inteligencia artificial al negocio de los combustibles

Para La Colonia, la incorporación de IA está vinculada principalmente con la gestión de sus operaciones y el seguimiento de la logística. La posibilidad de organizar información, agilizar respuestas y mejorar los controles permite trabajar sobre aspectos que inciden en la coordinación de las entregas.

Al tener logística propia, todas estas herramientas nos permiten hacer un mejor seguimiento y control para que la entrega en las locaciones sea de calidad y sea eficiente”, explicó Fierro.

La representante de la empresa destacó que el proceso de transformación tecnológica todavía está en desarrollo y que la compañía busca profundizar su utilización. El objetivo es mejorar los procedimientos internos y aprovechar las herramientas disponibles para administrar una operación que abarca tanto las estaciones de servicio como el suministro de combustibles y lubricantes a clientes mayoristas.

La aplicación de inteligencia artificial aparece así como parte de una estrategia de optimización operativa. En una actividad donde la coordinación del transporte y la continuidad del abastecimiento son factores relevantes, el seguimiento de la flota y de las entregas puede contribuir a reducir tiempos improductivos y mejorar el uso de los recursos.

Refueling: cómo funciona el abastecimiento continuo en los pozos

Uno de los servicios que La Colonia ofrece a la industria hidrocarburífera es el refueling, un sistema de abastecimiento de combustible en las propias locaciones de trabajo. La compañía cuenta con tres máquinas abastecedoras para prestar este servicio, que apunta a garantizar la provisión durante las operaciones de fractura hidráulica.

A diferencia de la entrega convencional mediante camiones cisterna, el sistema permite abastecer los equipos en el lugar donde se desarrolla la actividad. Según explicó Fierro, la modalidad contribuye a agilizar las etapas de fractura y a mejorar la eficiencia de las operaciones.

Es un servicio muy eficiente para la fractura porque permite fracturar, ha pasado la fractura de 5 ó 6 etapas por día a de 10 a 12, haciendo mucho más eficiente la fractura en locación”, afirmó.

La entrevistada describió este esquema como una provisión “inteligente y continua”. También precisó que el cliente paga únicamente el combustible que descarga la máquina a medida que realiza el abastecimiento.

Este modelo busca adaptar el suministro a las necesidades operativas de cada yacimiento y optimizar el manejo del combustible. La mejora en los tiempos de abastecimiento adquiere relevancia en un sector donde las interrupciones y las demoras pueden afectar la programación de los trabajos.

La Colonia complementa este servicio con la venta mayorista de lubricantes, que también entrega directamente en los establecimientos de sus clientes. La compañía define esta modalidad como un servicio de última milla, orientado a acercar los insumos al punto donde se necesitan.

Doce estaciones de servicio y una nueva construcción en Cipolletti

La Colonia tiene 30 años de trayectoria en la región y actualmente opera 12 estaciones de servicio. Además, construye una nueva sucursal en el centro de Cipolletti, que será la número 13 de la compañía.

La expansión de su red minorista convive con el desarrollo de la unidad mayorista, dedicada al suministro de combustibles y lubricantes para empresas. De esta manera, la firma participa de dos segmentos con dinámicas diferentes: por un lado, la demanda cotidiana de los automovilistas y, por otro, los requerimientos de la actividad industrial y energética.

Tenemos una capacidad instalada que nos permite abastecer tanto la parte de retail, que es la minorista, como la parte mayorista, tanto en combustibles como en lubricantes”, explicó Fierro.

La ejecutiva también destacó el papel de los trabajadores en el funcionamiento de la empresa. “Nos apoyamos sobre todo en el potencial humano de las personas que trabajamos ahí y también en las tecnologías”, sostuvo.

La flota propia constituye otro componente de la estructura operativa, ya que permite a la compañía gestionar directamente parte de la logística y organizar la entrega de productos. En ese esquema, la tecnología funciona como una herramienta complementaria para mejorar los controles y acompañar el crecimiento del negocio.

Graciela Fierro de La Colonia en el stand de Prima Multimedios en la AOG Patagonia 2026 - Foto: Prima Multimedios

Vaca Muerta y una demanda que exige mayor capacidad de respuesta

El crecimiento de la actividad hidrocarburífera en la Cuenca Neuquina plantea un desafío para las empresas que integran su cadena de valor. El aumento de las operaciones de fractura implica mayores exigencias para los proveedores de combustible, transporte, lubricantes y otros servicios necesarios para sostener el ritmo de los yacimientos.

Fierro señaló que las etapas de fractura acumuladas durante 2026 crecieron un 18,5% respecto del mismo período del año anterior. El dato fue mencionado por la representante de La Colonia durante la entrevista y refleja, según su perspectiva, la necesidad de adecuar la capacidad de abastecimiento al nivel de actividad. “Hay que estar a la altura de este crecimiento”, resumió.

La ejecutiva sostuvo que la compañía trabaja tanto en el desarrollo tecnológico como en la organización del suministro de combustible para responder a las necesidades de sus clientes. En ese punto, mencionó a Raízen como su proveedor de combustibles.

El desafío hacia 2027 y los próximos años será sostener una estructura capaz de acompañar la evolución de la demanda. Para los proveedores regionales, esto requiere coordinar transporte, disponibilidad de productos, recursos humanos y herramientas de gestión, sin perder de vista los costos operativos.

El desafío de combinar la industria energética con el consumo cotidiano

La actividad mayorista vinculada con los hidrocarburos convive con el negocio tradicional de las estaciones de servicio, sujeto a las variaciones de costos, precios y capacidad de compra de los consumidores.

En La Colonia, ambos segmentos forman parte de una misma estructura empresarial. La compañía busca administrar las particularidades de cada mercado y aprovechar su capacidad instalada para atender necesidades diferentes.

“Se van compensando a veces los sectores”, explicó Fierro al referirse a la relación entre el negocio minorista y el mayorista.

La incorporación de inteligencia artificial se inscribe en esa búsqueda de eficiencia. Aunque la empresa no precisó cifras de inversión tecnológica ni cuantificó el ahorro obtenido hasta el momento, su experiencia muestra cómo las herramientas digitales comienzan a incorporarse a la gestión de proveedores regionales que operan en una industria cada vez más exigente.

En una cuenca donde la continuidad de las operaciones es determinante, mejorar el seguimiento logístico, controlar las entregas y disponer de sistemas de abastecimiento adaptados a cada locación puede convertirse en una ventaja para competir y acompañar el desarrollo de Vaca Muerta.

La entrevista completa a Graciela Fierro