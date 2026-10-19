Con un stand de Mejor Energía, Prima Multimedios estará presente en la AOG Patagonia 2026

Mejor Energía, el portal del Grupo Prima Multimedios, especializado en información energética, participará de la exposición AOG Patagonia 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria hidrocarburífera, que se realiza en el Espacio DUAM de Neuquén. En el Hall 7 Stand 3, Mejor Energía acercará a sus audiencias toda la actualidad, las novedades y los protagonistas de un sector estratégico para el desarrollo de la región y el país.

La participación en la Argentina Oil & Gas Patagonia constituye una oportunidad para acompañar uno de los acontecimientos centrales de la industria del petróleo y el gas, un sector que tiene a Neuquén y a Vaca Muerta como protagonistas del crecimiento energético argentino.

Los visitantes podrán encontrarse con los equipos periodísticos de Mejor Energía y conocer de cerca el trabajo de ambos medios, que siguen la actualidad política, económica, productiva y energética, con especial atención a los acontecimientos que marcan el desarrollo de la Patagonia.

La exposición reúne a empresas operadoras, compañías de servicios, proveedores, referentes institucionales y especialistas de la industria, en un ámbito clave para generar vínculos, compartir experiencias y analizar los desafíos y las oportunidades que enfrenta el sector.

En ese contexto, la presencia de Prima Multimedios y Mejor Energía reafirma el compromiso con el periodismo, la producción de contenidos y la cobertura de una actividad fundamental para la economía regional y nacional.