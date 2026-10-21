El crecimiento de Vaca Muerta no solo moviliza inversiones en perforación, producción y transporte de hidrocarburos. También incrementa la demanda de servicios esenciales para sostener las operaciones, entre ellos los vinculados con la salud ocupacional. En ese escenario, Sampe Salud, especializada en medicina para empresas, incorporó un tráiler de consultorio médico para realizar exámenes laborales directamente en los lugares de trabajo.

La iniciativa apunta a responder a las necesidades de una industria que requiere controles de salud, evaluaciones de aptitud, prevención de riesgos y asistencia ante contingencias. La demanda no se concentra únicamente en los yacimientos: también alcanza a las obras de construcción de infraestructura para transportar gas y petróleo y a las empresas proveedoras que integran la cadena de valor energética.

En una entrevista con Mejor Energía, en el stand de la Expo Argentina Oil and Gas Patagonia 2026, Romina Gazzo, representante de Sampe Salud, explicó que el crecimiento de la actividad plantea nuevos desafíos para los prestadores de salud laboral, tanto por la extensión territorial de las operaciones como por la necesidad de incorporar tecnología y mantener estándares exigentes.

Un tráiler médico para llevar los exámenes laborales hasta las operaciones

La adquisición del tráiler de consultorio médico representa una apuesta de Sampe Salud por los servicios in company, que permiten realizar evaluaciones médicas en las instalaciones de las empresas y reducir la necesidad de trasladar a los trabajadores hasta un centro de atención.

Según explicó Gazzo, el equipamiento fue incorporado para realizar exámenes médicos laborales y responder a los requerimientos de las compañías y de una industria que trabaja bajo exigencias de seguridad específicas.

La modalidad permite acercar las prestaciones a los lugares donde se desarrolla la actividad, un aspecto relevante en la Cuenca Neuquina con operaciones distribuidas en distintos puntos y con obras que avanzan fuera de los centros urbanos.

La empresa señaló que la incorporación también responde a la necesidad de innovar y utilizar tecnología que permita obtener resultados confiables. En una actividad de riesgo, las evaluaciones de salud forman parte de los procedimientos destinados a determinar si una persona está en condiciones de desempeñar una tarea y si necesita alguna adaptación o atención previa.

Romina Gazzo, junto a Fernando Castro en el staand de Mejor Energía duarnte la AOG Patagonia 2026 - Foto: Prima Multimedios

Salud ocupacional: un eslabón de la cadena de valor de Vaca Muerta

La actividad de Sampe Salud abarca distintas etapas del vínculo entre los trabajadores y las empresas. El servicio comienza con los exámenes de ingreso y continúa con el acompañamiento durante el desarrollo de las operaciones.

Entre las prestaciones que describió Gazzo se encuentran los servicios médicos y de enfermería laboral, las capacitaciones, los controles de alcohol y drogas en los lugares de trabajo y la atención de contingencias mediante ambulancias con chofer, enfermero y médico.

Estos servicios alcanzan tanto a los yacimientos como a las obras de construcción vinculadas con el transporte de hidrocarburos. La distinción es importante: el desarrollo de Vaca Muerta no depende exclusivamente de la actividad de perforación, sino también de una red de infraestructura, logística y proveedores que necesita personal capacitado y servicios de apoyo.

En ese entramado, la salud ocupacional funciona como un componente de la organización del trabajo y de la prevención de riesgos. Las condiciones climáticas, los desplazamientos por rutas y caminos de campo y las características de las tareas pueden sumar exigencias a las medidas de seguridad propias de cada operación.

De los controles de ingreso a la prevención de riesgos laborales

Otro de los frentes de trabajo de la empresa es la evaluación de las personas que ingresan a una compañía. De acuerdo con Gazzo, el proceso se articula principalmente con las áreas de Recursos Humanos, que intervienen en la selección de los futuros trabajadores.

A partir de los exámenes médicos y de los controles correspondientes, el equipo de salud determina la aptitud para el puesto y puede identificar situaciones que requieran una evaluación adicional, atención médica o adaptaciones laborales.

La representante de Sampe Salud indicó que, en algunos casos, los estudios permiten detectar problemas de salud que las propias personas desconocían. La atención posterior puede canalizarse a través de las obras sociales o del sistema público de salud, según corresponda.

La empresa también realiza testeos de sustancias psicoactivas y desarrolla acciones preventivas. En actividades donde la seguridad depende de la coordinación, la atención y el cumplimiento de procedimientos, estos controles forman parte de los protocolos que establecen las compañías para sus trabajadores.

Romina Gazzo, de Sampe Salud, explicó por qué cada vez es más importante la descentralización de la salud ocupacional en torno a Vaca Muerta - Foto: Prima Multimedios

Cobertura en toda la Cuenca Neuquina y búsqueda de profesionales locales

Sampe Salud tiene su centro logístico en Neuquén capital, pero presta servicios en distintas localidades de la provincia y en otros puntos del país. Gazzo mencionó operaciones y prestaciones en Plaza Huincul, Rincón de los Sauces y General Roca, además de trabajos en provincias como Santa Cruz y Corrientes y en Comodoro Rivadavia.

La expansión territorial de la actividad energética plantea un desafío operativo: disponer de equipamiento y personal para atender requerimientos que no siempre se originan en las principales ciudades.

Frente a esa necesidad, Gazzo señaló que la compañía busca incorporar profesionales locales para desarrollar las prestaciones. La estrategia permite contar con trabajadores que conocen el territorio y el ámbito en el que se desempeñan, en una actividad que requiere capacidad de respuesta en ubicaciones diversas.

La cobertura geográfica, en este sentido, no es un dato menor para los proveedores de la industria. A medida que se amplían las operaciones y las obras de infraestructura, también crece la necesidad de coordinar servicios médicos, traslados, evaluaciones y asistencia en lugares alejados de los centros urbanos.

De los hidrocarburos al transporte y la tecnología: una demanda más amplia

Aunque el sector energético es uno de los principales ámbitos de trabajo de Sampe Salud, la empresa también presta servicios a compañías de transporte de personal y a proveedores que sostienen la actividad petrolera.

Entre ellos se encuentran empresas de maestranza, servicios de alimentación y talleres de menor escala que trabajan para las grandes operadoras. Se trata de firmas que, aunque no extraen hidrocarburos directamente, forman parte de la cadena de valor y también necesitan cumplir con las exigencias de salud y seguridad laboral.

Gazzo destacó, además, el crecimiento de la demanda proveniente del sector de tecnologías de la información (IT), en particular de empresas dedicadas al desarrollo de software. Según señaló, es un segmento que ganó presencia en Neuquén durante los últimos años.

La diversificación muestra que los servicios de medicina laboral no están limitados a las tareas de campo. Las necesidades cambian según la actividad, los puestos y los riesgos involucrados, por lo que las evaluaciones y las prestaciones deben adecuarse a cada entorno de trabajo.

Salud laboral, un mercado asociado al desarrollo industrial neuquino

El caso de Sampe Salud permite observar una dimensión menos visible del crecimiento energético: la expansión de los servicios profesionales que acompañan a las operadoras, las contratistas y los proveedores.

La incorporación del tráiler médico constituye una inversión en equipamiento para ampliar la prestación de exámenes laborales en las empresas. Sin embargo, la compañía no informó el monto de la adquisición, la capacidad de atención del vehículo ni una proyección cuantificada de crecimiento de la demanda.

En un contexto de desarrollo de Vaca Muerta, la evolución de este segmento dependerá de la actividad de las empresas, la apertura de nuevos frentes de trabajo, la ejecución de obras de infraestructura y los requerimientos de prevención y seguridad que deban atender.

Para Neuquén, el movimiento también pone en primer plano el papel de los proveedores especializados en el entramado productivo regional. Además de los empleos directamente vinculados con los hidrocarburos, el desarrollo de la cuenca genera necesidades para compañías de salud, transporte, logística, alimentación, mantenimiento y tecnología.

La expansión de esos servicios es parte de la infraestructura empresarial que permite sostener las operaciones y atender las necesidades de los trabajadores en una actividad que se extiende por buena parte de la región.

La entrevista completa a Romina Gazzo de Sampe Salud