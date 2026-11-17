Vaca Muerta acelera la transformación petrolera argentina, con una producción que se acerca al millón de barriles diarios y exportaciones de crudo que alcanzaron un nuevo récord. Sin embargo, el crecimiento de la actividad dependerá de que las inversiones en perforación, procesamiento y transporte acompañen el ritmo del shale. Ese fue uno de los principales ejes del análisis presentado por el consultor Daniel Gerold durante la 4.ª Jornada de Petróleo 2026 del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

El shale oil alcanzó los 698.452 barriles diarios, con una mejora interanual del 27,5% y un crecimiento mensual del 4,3%. En contraste, las cuencas convencionales continuaron perdiendo producción: Golfo San Jorge retrocedió 6,4%, Austral 3,3%, Cuyo 6,6% y Noroeste 9,1%.

El salto productivo también se trasladó al frente externo. En octubre, las exportaciones argentinas de petróleo marcaron un récord de 457.974 barriles diarios, un 33,2% más que en el mismo mes de 2025. La Cuenca Neuquina aportó 411.327 barriles por día, con un crecimiento interanual del 65,1%.

Más perforación y capacidad de transporte

La expansión del shale requiere sostener el ritmo de perforación. Entre enero y septiembre se conectaron 390 pozos no convencionales, un 5,7% más que durante el mismo período del año pasado. Las proyecciones presentadas anticipan que 2026 podría finalizar con entre 520 y 540 pozos conectados.

En gas, el shale alcanzó los 85,8 millones de metros cúbicos diarios en septiembre, equivalente al 60% de la producción nacional informada para ese mes. El máximo había sido de 97,6 millones de metros cúbicos diarios en junio.

La presentación también puso el foco en la infraestructura necesaria para transformar ese potencial productivo en mayores ventas. Entre las inversiones estratégicas aparecen nuevas plantas de procesamiento, ampliaciones de los sistemas de transporte de petróleo y gas e instalaciones para líquidos del gas natural.

En ese escenario, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) tiene previsto comenzar a exportar en marzo de 2027, mientras que Southern Energy avanzó con la construcción del gasoducto San Matías, entre Tratayén y San Antonio Oeste.

El desarrollo de las dos unidades flotantes de licuefacción de Southern Energy requerirá unos 28 millones de metros cúbicos diarios de gas hacia fines de 2028.

El desafío de convertir producción en dólares

El diagnóstico que surge de los datos presentados por Gerold es que Vaca Muerta atraviesa una etapa de expansión que modifica la estructura energética argentina. El crecimiento del petróleo no convencional y la apertura de nuevos mercados exportadores amplían las oportunidades de generación de divisas.

Pero el próximo salto dependerá de la capacidad de ejecutar las obras que conecten los yacimientos con los mercados. La perforación de nuevos pozos, el procesamiento y los ductos serán determinantes para evitar que las limitaciones de infraestructura condicionen el crecimiento de la producción y las exportaciones.