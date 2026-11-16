La expansión de Vaca Muerta y el crecimiento de la demanda energética plantean nuevos desafíos para la infraestructura eléctrica de Neuquén y la región.

En ese escenario, un plan de interconexión regional hacia 2040 proyecta beneficios económicos de entre US$1.000 millones y US$5.000 millones anuales, a partir de una mayor integración de los sistemas eléctricos, la reducción de costos de abastecimiento y una planificación coordinada de las inversiones.

Los resultados del estudio fueron presentados durante la XI Semana de la Energía, en Santo Domingo, donde representantes de gobiernos, organismos multilaterales y empresas analizaron las oportunidades de conectar los mercados eléctricos de América Latina. La iniciativa es impulsada por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), junto con CELAC y la Comisión Europea, mediante el programa EUROCLIMA y con implementación de GIZ.

El análisis evaluó 16 interconexiones eléctricas candidatas bajo seis escenarios de demanda, precios de combustibles y condiciones climáticas. De ese universo, 12 integran el portafolio óptimo en el escenario base, mientras que las 16 resultan convenientes en al menos uno de los escenarios considerados.

Las relaciones entre beneficios y costos se ubican entre 3,7 y 18,5 veces, según las condiciones analizadas. Las ventajas no se limitan a una operación más eficiente de los sistemas: también contemplan una mejor planificación de las inversiones en generación y almacenamiento.

Para Neuquén, donde la producción de hidrocarburos no convencionales impulsa nuevas necesidades de infraestructura, la integración eléctrica representa una dimensión estratégica de la competitividad energética. El crecimiento de las operaciones de Vaca Muerta, los proyectos de procesamiento de gas y las iniciativas vinculadas con la exportación de hidrocarburos requieren sistemas de abastecimiento confiables y capacidad para acompañar una demanda industrial creciente.

En ese contexto, una mayor coordinación regional podría contribuir a diversificar las fuentes de suministro, aprovechar excedentes de generación y reducir la exposición a restricciones de abastecimiento. También permitiría optimizar el uso de las instalaciones existentes y mejorar la planificación de nuevas inversiones.

Durante la presentación, Rodrigo Moreno, director del Centro de Energía ENLACE, identificó entre las interconexiones de mayor valor estratégico los corredores Panamá-Colombia y Perú-Chile, por su capacidad para vincular grandes subregiones y ampliar las posibilidades de intercambio eléctrico.

La discusión también puso el foco en las condiciones necesarias para concretar las obras. Desde Uruguay, Arianna Spinelli destacó la importancia de la planificación de largo plazo para reducir los costos energéticos. Por su parte, Álvaro González, de ISA Energía Chile, señaló que la planificación técnica y la regulatoria deben avanzar en simultáneo.

Blas Rozada, de FONPLATA, remarcó que los proyectos necesitan solidez técnica, sostenibilidad económica y financiera, además de una distribución adecuada de los riesgos entre el sector público y privado.

El desafío para Argentina será articular estas oportunidades con sus propias necesidades de infraestructura. En particular, el desarrollo de Vaca Muerta no solo demanda inversiones en transporte de gas y petróleo, sino también una red eléctrica capaz de sostener la expansión industrial y mejorar la competitividad de toda la cadena energética.

El horizonte 2040 plantea así una agenda que excede la generación de electricidad: requiere coordinación entre países, reglas regulatorias compatibles y financiamiento de largo plazo para transformar las interconexiones en infraestructura efectiva.