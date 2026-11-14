Neuquén autorizó la transferencia de cinco concesiones de explotación no convencional de Vaca Muerta a UPCO ARLNG I S.A.U., la sociedad vinculada al desarrollo de Argentina LNG. La operación comprende compromisos de inversión por US$ 525,42 millones y un programa de perforación de 38 pozos horizontales, destinados a incrementar la producción de gas natural para abastecer la futura cadena de exportación de GNL.

La decisión quedó formalizada mediante los decretos provinciales 1861/2026, 1862/2026 y 1863/2026, que aprobaron la cesión del 100% de la participación de YPF en Las Tacanas I y II, Aguada Villanueva Norte y Meseta Buena Esperanza I y II.

UPCO ARLNG I está integrada por YPF, la italiana Eni y XRG, el brazo inversor de la compañía emiratí ADNOC. La transferencia se encuadra en el Acta Acuerdo GNL, aprobada por la Ley provincial 3566, que contempla la posibilidad de reorganizar las concesiones mediante sociedades constituidas como Vehículos de Proyecto Único bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Con la operación, UPCO asumirá los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos originales con la Provincia. Sin embargo, YPF continuará a cargo de la operación de las cinco áreas y deberá garantizar el respaldo financiero y el cumplimiento de las responsabilidades ambientales.

En ese sentido, la Subsecretaría de Hidrocarburos de Neuquén estableció como condición para aprobar las cesiones un esquema de garantías a cargo de la petrolera. YPF deberá respaldar hasta US$ 50 millones en obligaciones financieras de la nueva concesionaria, mientras que la cobertura por eventuales tareas de remediación y reparación de daños ambientales no tendrá límite de monto. La reorganización societaria mantiene así los compromisos de desarrollo asumidos para los cinco bloques, que en conjunto abarcan una superficie de 673,51 kilómetros cuadrados.

38 pozos y más de US$ 525 millones en inversiones

El programa de desarrollo contempla diferentes etapas piloto, con perforaciones horizontales orientadas a ampliar la producción de shale gas. La mayor inversión individual corresponde a Meseta Buena Esperanza I, un área de 205,95 kilómetros cuadrados donde se proyectan 12 pozos horizontales y desembolsos por US$ 160,94 millones.

En Las Tacanas II, que comprende 236 kilómetros cuadrados, el plan prevé diez pozos y una inversión de US$ 137,47 millones. Por su parte, Las Tacanas I, de 86 kilómetros cuadrados, contempla ocho pozos horizontales y compromisos por US$ 110,36 millones. En Meseta Buena Esperanza II, de 97,76 kilómetros cuadrados, se proyectan otros seis pozos, con una inversión de US$ 87,61 millones.

Finalmente, Aguada Villanueva Norte, con una superficie de 47,8 kilómetros cuadrados, tiene previsto un desembolso inicial de US$ 29,04 millones durante cinco años. El programa incluye dos pozos horizontales con ramas laterales de 2.000 metros y 33 etapas de fractura. También se computan dos pozos que ya están en producción como inversión preexistente.

Las cinco concesiones habían sido otorgadas a YPF durante 2026, luego de que la compañía consolidara el 100% de participación en esos bloques mediante un intercambio de activos con Pluspetrol.

Con la aprobación de las transferencias, Neuquén habilitó una nueva estructura para organizar el desarrollo de estos recursos gasíferos. El objetivo es sostener los compromisos de perforación e inversión y asegurar parte del abastecimiento de gas que requerirá Argentina LNG para avanzar en su estrategia de exportación.