Argentina y Brasil dieron un paso clave para profundizar la integración energética regional al avanzar en una hoja de ruta que busca habilitar exportaciones sostenidas de gas natural desde la Cuenca Neuquina hacia el mercado brasileño.

El eje del entendimiento surge de un informe técnico elaborado por el Grupo de Trabajo Bilateral (GTB), que analizó alternativas concretas de infraestructura, interconexión y comercialización. El documento concluye que la Argentina cuenta con recursos suficientes —impulsados por el desarrollo de Vaca Muerta— para abastecer la demanda interna y sostener exportaciones de largo plazo.

El estudio también identifica a Brasil como un destino estratégico, con fuerte potencial de crecimiento en la demanda de gas, especialmente en el sector industrial. En ese contexto, una mayor integración permitiría ampliar el comercio regional, reforzar la seguridad energética y atraer inversiones.

Para concretar ese objetivo, el informe evalúa distintas rutas de exportación, incluyendo conexiones a través de Bolivia, Paraguay, Uruguay y una alternativa directa entre ambos países. Más allá de la opción elegida, el diagnóstico es claro: será necesario ampliar la infraestructura de transporte en la Argentina para evacuar mayores volúmenes de gas desde la Cuenca Neuquina.

En ese marco, el Gobierno argentino plantea un esquema basado en inversión privada, previsibilidad regulatoria y libertad de desarrollo.

El informe destaca el rol de la Ley 27.742, que promueve la participación del sector privado en proyectos hidrocarburíferos y habilita la construcción y operación de gasoductos bajo esquemas abiertos, incluyendo los denominados “gasoductos dedicados”.

A diferencia de modelos anteriores, la estrategia apunta a evitar una planificación centralizada y a generar condiciones para que empresas definan y financien las obras necesarias según criterios de eficiencia y mercado.

El documento también resalta antecedentes recientes, como iniciativas privadas para ampliar la capacidad del Gasoducto Perito Moreno, lo que evidencia el interés del sector en acompañar la expansión exportadora.

El trabajo fue desarrollado durante 2025 con participación de equipos técnicos de ambos países y consultas con actores del sector energético regional. El avance consolida así una agenda común que busca posicionar al gas argentino como un vector clave de integración en Sudamérica, con Brasil como principal mercado de destino.