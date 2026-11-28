La firma de la Decisión Final de Inversión (FID) de Argentina LNG marcará este lunes 30 de noviembre un punto de inflexión para el desarrollo energético del país y, especialmente, para Vaca Muerta. YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG, vinculada al grupo ADNOC, formalizarán el compromiso para avanzar con un megaproyecto que prevé inversiones por unos US$ 50.750 millones y busca convertir a la Argentina en un exportador de gas natural licuado (GNL).

El acto se realizará en el Palacio Libertad, en Buenos Aires, y contará con la participación de las autoridades de las compañías y representantes del Gobierno nacional. La iniciativa ya obtuvo la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una condición clave para avanzar con la decisión definitiva.

Para Neuquén, el proyecto representa una nueva etapa en el desarrollo de Vaca Muerta. La iniciativa contempla incrementar la producción de gas no convencional en la cuenca neuquina y construir la infraestructura necesaria para trasladarlo hasta la costa atlántica de Río Negro, donde será procesado y convertido en GNL para su exportación.

El esquema incluye un gasoducto de aproximadamente 527 kilómetros y 48 pulgadas de diámetro, además de un segundo ducto destinado al transporte de líquidos asociados. El trazado conectará las áreas productivas de Neuquén con las instalaciones proyectadas en la zona del Golfo San Matías.

Uno de los componentes centrales será una planta de procesamiento y separación de líquidos en territorio neuquino, que formará parte de la cadena industrial necesaria para acondicionar el gas antes de su traslado. De esta manera, la provincia tendrá un papel estratégico no solamente como productora de hidrocarburos, sino también como punto de origen de una nueva infraestructura orientada al mercado internacional.

Una inversión de escala internacional

El proyecto está estructurado sobre la participación de tres compañías: YPF tendrá el 36% de las acciones, mientras que Eni y XRG contarán con el 32% cada una.

La inversión total estimada asciende a US$ 50.750 millones, aunque el desembolso previsto hasta 2031 rondará los US$ 29.000 millones. De ese monto, aproximadamente US$ 24.000 millones estarán destinados a infraestructura integrada de GNL y otros US$ 5.000 millones al desarrollo de producción de gas en Vaca Muerta.

Para afrontar semejante volumen de recursos, las compañías trabajan en una estructura de financiamiento internacional bajo la modalidad de project finance. Según las estimaciones presentadas por YPF, entre el 60% y el 70% de la inversión en infraestructura podría cubrirse mediante deuda, mientras que el resto correspondería a aportes de capital.

Dos buques para exportar gas desde Río Negro

En la costa rionegrina se instalarán dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), con una capacidad conjunta inicial de 12 millones de toneladas anuales de GNL. El cronograma contempla que ambas unidades estén operativas hacia 2031.

Una vez alcanzada su capacidad de producción, el emprendimiento podría generar exportaciones cercanas a los US$ 10.000 millones anuales, de acuerdo con las proyecciones difundidas por YPF. El objetivo es aprovechar los recursos de Vaca Muerta para abastecer la demanda internacional, ampliar los mercados de destino y generar un flujo sostenido de divisas para el país.

Un nuevo escenario para la industria energética

La firma de la FID no significa que las obras estén terminadas ni que las exportaciones comiencen de inmediato. Representa el compromiso definitivo de los socios para avanzar con el desarrollo, iniciar las inversiones y poner en marcha las distintas etapas de construcción. Para Neuquén, el desafío será acompañar ese proceso con mayor producción, infraestructura de transporte, servicios especializados y proveedores capaces de responder a la demanda de una industria que proyecta expandirse durante los próximos años.

Con Argentina LNG, Vaca Muerta buscará dar un nuevo salto: pasar de ser uno de los principales motores de la producción de hidrocarburos del país a convertirse también en la base de una plataforma exportadora de gas a escala global.