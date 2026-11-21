La Libertad Avanza (LLA) Neuquén celebró mediante un comunicado oficial el ingreso del proyecto Argentina LNG al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El documento partidario expresó su agradecimiento al presidente de la Nación, Javier Milei, y felicitó al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y al presidente de YPF, Horacio Marín. La iniciativa impulsada por YPF junto a Eni y XRG contempla un desembolso inicial de 25.000 millones de dólares entre 2027 y 2030, alcanzando un total de 50.750 millones hacia el año 2050.

El texto difundido este sábado destacó la confirmación realizada por el ministro Caputo sobre la aprobación del Comité Evaluador. Desde el espacio político señalaron que las autoridades nacionales definieron esta operación como la mayor inversión en la historia del país. La firma lleva el respaldo de la senadora nacional y presidente de La Libertad Avanza Neuquén, Nadia Márquez, la vicepresidente Alejandra Durdos y el presidente del Congreso Provincial, Gastón Riesco.

El plan contempla obras de transporte en dos provincias

Según detalló la comunicación partidaria, el desarrollo productivo abarca la extracción de gas en Vaca Muerta y el levantamiento de complejos industriales en territorios de Neuquén y Río Negro. El esquema operativo incluye además la construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno. Estas tuberías trasladarán los hidrocarburos desde la cuenca hasta la costa atlántica rionegrina, donde funcionarán dos unidades flotantes dedicadas a la licuefacción.

En declaraciones incluidas en la gacetilla de prensa, la senadora nacional Nadia Márquez vinculó la aprobación del proyecto con la previsibilidad económica para los capitales privados. "Durante años, los neuquinos escuchamos hablar del potencial de Vaca Muerta. Hoy hablamos de obras concretas para producir más gas, procesarlo en nuestra provincia y llevarlo al mundo", manifestó la dirigente en el escrito oficial.

La iniciativa proyecta miles de puestos laborales en la región

De acuerdo con los datos técnicos citados por el comunicado, el complejo exportará 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL) y líquidos derivados. Esos envíos al exterior representarían ingresos conjuntos superiores a los 9.000 millones de dólares por año. Para sostener ese ritmo comercial, los yacimientos deberán producir 65 millones de metros cúbicos diarios de fluido, cifra que equivale a más del 40 por ciento de la extracción actual en toda Argentina.

El documento de LLA Neuquén precisó finalmente el impacto ocupacional estimado durante las distintas fases de ejecución. La etapa de montaje demandará 20.000 trabajadores, con picos que alcanzarán las 40.000 contrataciones, mientras que la posterior operación permanente requerirá otros 8.000 empleos directos e indirectos.