El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, celebró la aprobación de Argentina LNG al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y calificó el avance como un paso fundamental para concretar el proyecto de exportación de gas natural licuado más ambicioso del país.

A través de una publicación en su cuenta de X, el directivo agradeció al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a los equipos de YPF que participaron en la iniciativa. También destacó el acompañamiento de los organismos nacionales durante el proceso de aprobación.

"Estoy muy emocionado y orgulloso por este paso tan importante para Argentina LNG, la aprobación del RIGI de la inversión privada más grande de la historia Argentina y de Latinoamérica", escribió Marín.

El titular de YPF confirmó además que el próximo 30 de noviembre está prevista la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) junto a los socios internacionales Eni y XRG. Ese paso será determinante para avanzar hacia la ejecución del megaproyecto.

El RIGI, la condición que permitió avanzar con Argentina LNG

En su mensaje, Marín hizo especial hincapié en el papel del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. "Siempre lo dije, sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible", remarcó.

La adhesión al régimen representa una condición central para el desarrollo de la iniciativa, que requiere inversiones de largo plazo, financiamiento internacional y previsibilidad para construir la infraestructura necesaria para exportar gas.

El proyecto contempla una inversión total de US$50.750 millones hasta 2050. De ese monto, unos US$25.000 millones se desembolsarían entre 2027 y 2030, durante una etapa clave para el desarrollo de las instalaciones productivas y de transporte.

La iniciativa es impulsada por tres compañías: YPF, la italiana Eni y XRG, empresa energética vinculada a Emiratos Árabes Unidos. La participación de socios internacionales resulta estratégica para financiar y ejecutar un emprendimiento de esta magnitud.

Cuándo se firmará la decisión final de inversión

El próximo hito será el 30 de noviembre, fecha anunciada por Marín para avanzar con la firma de la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés).

Se trata de una instancia determinante porque formaliza la decisión de los socios de avanzar con el desarrollo del proyecto y habilita una nueva etapa en la organización de las inversiones, los contratos y la ejecución de las obras.

La firma involucrará a representantes de YPF, Eni y XRG. Marín expresó su expectativa por alcanzar ese objetivo y agradeció especialmente a los equipos técnicos y profesionales de la petrolera argentina que trabajaron para conseguir la aprobación.

Vaca Muerta deberá producir 65 millones de metros cúbicos diarios

El impacto de Argentina LNG tendrá como punto de partida a Vaca Muerta, en Neuquén. Para alcanzar los volúmenes de exportación previstos, el proyecto necesitará una producción sostenida de aproximadamente 65 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

Ese volumen representa más del 40% de la producción gasífera actual de Argentina, de acuerdo con las estimaciones difundidas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La iniciativa apunta a ampliar el desarrollo de gas no convencional en la Cuenca Neuquina y construir una cadena de infraestructura que permita llevar esa producción hasta la costa atlántica de Río Negro.

El objetivo es alcanzar una capacidad de exportación de 12 millones de toneladas anuales de GNL, además de comercializar líquidos asociados al gas natural. Las proyecciones oficiales estiman que las ventas externas podrían superar los US$9.000 millones anuales.

Los gasoductos y las plantas que conectarán Neuquén con Río Negro

Argentina LNG contempla un esquema de infraestructura que integrará la producción de Vaca Muerta con las instalaciones industriales y portuarias de la costa rionegrina.

Entre las principales obras previstas se encuentran:

Un gasoducto de 524 kilómetros , destinado a transportar el gas natural desde la Cuenca Neuquina.

Un poliducto de 524 kilómetros , para trasladar líquidos y condensados asociados a la producción.

Complejos industriales en Neuquén y Río Negro , donde se realizará el tratamiento y procesamiento de los hidrocarburos.

Dos unidades flotantes de licuefacción, que permitirán convertir el gas natural en GNL para transportarlo en buques hacia los mercados internacionales.

La infraestructura permitirá integrar distintas etapas de la actividad energética: extracción, transporte, procesamiento, licuefacción y exportación.

En Río Negro, el proyecto tiene como uno de sus puntos centrales al Golfo San Matías, donde se instalarán las unidades flotantes destinadas a transformar el gas en líquido.

Cuántos empleos podría generar Argentina LNG

La escala de las inversiones también tendrá consecuencias sobre el empleo y la actividad económica de la región.

Las estimaciones difundidas para el proyecto contemplan:

20.000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción.

Picos de hasta 40.000 empleos en los momentos de mayor actividad.

Alrededor de 8.000 puestos directos e indirectos una vez que el complejo se encuentre operativo.

Estas cifras corresponden a proyecciones y no a empleos ya generados. Su concreción dependerá del cronograma de inversiones, la ejecución de las obras y la demanda de trabajadores y proveedores.

Para Neuquén, el desarrollo representa una oportunidad de ampliar la actividad vinculada con Vaca Muerta. Para Río Negro, implica la posibilidad de consolidar infraestructura industrial, logística y portuaria asociada a la exportación de hidrocarburos.

El desafío ambiental y la infraestructura pendiente

La aprobación del RIGI no significa que todas las obras estén habilitadas ni que el proyecto haya completado sus etapas de ejecución.

Argentina LNG también requiere avanzar con los procedimientos ambientales, las autorizaciones correspondientes y la construcción de las instalaciones necesarias para transportar y procesar el gas.

En Río Negro, el proyecto fue sometido a instancias de evaluación ambiental que incluyeron audiencias públicas y análisis de los distintos componentes de infraestructura. Entre ellos figuran el gasoducto dedicado, el poliducto, las unidades flotantes de licuefacción y el complejo industrial.

En Neuquén, además, se trabaja sobre las áreas hidrocarburíferas que deberán abastecer al emprendimiento. Recientemente se aprobó la cesión de cinco áreas vinculadas con el suministro de gas para Argentina LNG, con compromisos de inversión y perforación de pozos.

La aprobación del régimen de incentivos constituye así un avance financiero y regulatorio, pero todavía resta completar distintas etapas antes de que el proyecto pueda operar a plena capacidad.

Argentina LNG busca convertir a Vaca Muerta en una plataforma exportadora

El megaproyecto forma parte de una estrategia más amplia para transformar los recursos de Vaca Muerta en exportaciones de energía a gran escala.

La posibilidad de producir GNL permitirá que el gas argentino pueda transportarse por vía marítima y comercializarse en mercados que no cuentan con conexiones por gasoductos con nuestro país.

Ese cambio supone un desafío que va más allá de aumentar la extracción de hidrocarburos: exige inversiones coordinadas en producción, transporte, procesamiento y licuefacción.

Por ahora, el próximo objetivo tiene fecha: el 30 de noviembre. Ese día, YPF, Eni y XRG buscarán avanzar con la Decisión Final de Inversión de Argentina LNG, después de conseguir la adhesión al RIGI que Horacio Marín definió como indispensable para hacer realidad el proyecto.