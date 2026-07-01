La producción de petróleo en Argentina alcanzó un nuevo máximo histórico al superar por primera vez la barrera de los 900.000 barriles diarios, un crecimiento impulsado casi en su totalidad por el desarrollo de Vaca Muerta y, especialmente, por el fuerte desempeño de la provincia de Neuquén.

De acuerdo con los datos difundidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, la producción nacional llegó a 903.700 barriles diarios, un volumen que representa un incremento del 19,6% interanual y marca un nuevo récord para la industria hidrocarburífera argentina.

El crecimiento volvió a tener como principal protagonista a Vaca Muerta. La formación no convencional explicó el 69% de toda la producción nacional de petróleo durante mayo, consolidando su papel como el principal motor de la expansión del sector y del incremento de las exportaciones energéticas.

El desempeño de Neuquén resulta determinante para explicar el récord alcanzado por el país. La provincia concentra la mayor parte de la actividad no convencional y continúa incrementando su producción a partir del desarrollo de nuevos pozos, mejoras en productividad y mayores inversiones en infraestructura.

Actualmente, más del 95% del petróleo producido en Neuquén proviene de Vaca Muerta, una formación que en pocos años transformó a la provincia en el principal polo petrolero del país. Gracias a ese crecimiento sostenido, Neuquén explica cerca de siete de cada diez barriles que produce Argentina y concentra buena parte de los proyectos de inversión anunciados para los próximos años.

El desarrollo de los bloques ubicados en la ventana de petróleo de Vaca Muerta permitió compensar la declinación natural de yacimientos convencionales en otras cuencas y sostener una expansión que ya ubica a la producción nacional en niveles récord.

Una producción que sigue en ascenso

El nuevo registro confirma una tendencia que la industria viene consolidando desde hace varios años. Semanas atrás, la Bolsa de Comercio de Rosario había proyectado que la producción promedio de petróleo durante 2026 superaría los 900.000 barriles diarios. Ese objetivo se alcanzó antes de mitad de año.

Según las estimaciones de la entidad, Argentina producirá alrededor de 54,5 millones de metros cúbicos de petróleo durante 2026, un incremento cercano al 16% respecto del año pasado y superior al récord histórico alcanzado en 1998.

El crecimiento también refleja la aceleración observada durante 2025, cuando la producción promedio aumentó más del 9% respecto de 2024 y pasó de alrededor de 700.000 barriles diarios a superar los 790.000 barriles por día.

El incremento de la producción se da en paralelo con la llegada de nuevas inversiones orientadas a ampliar la capacidad de extracción en Vaca Muerta.

Entre ellas se destaca la reciente incorporación del proyecto Rincón de Aranda al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla desembolsos por US$4.500 millones para expandir la producción de petróleo en la cuenca neuquina.

Con esta aprobación, el Gobierno suma 20 proyectos dentro del régimen por un monto cercano a US$ 46.000 millones, mientras otras iniciativas vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta continúan en evaluación.

El récord productivo coincide con un escenario de baja en los precios internacionales del petróleo. Tras la desescalada del conflicto en Oriente Medio y la normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz, el barril Brent retrocedió hasta la zona de los 72 dólares, reabriendo el debate sobre la rentabilidad de algunos desarrollos no convencionales.