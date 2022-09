Se aseguró el doble de producción y trasporte de crudo desde Neuquén

(De Mejor Energía).- A través de la Resolución 343, la secretaría de Energía firmó la prórroga de la concesión de Oldeval que hará duplicar la capacidad de transporte para Vaca Muerta. Tras la extensión de la concesión por parte del Estado Nacional, la empresa confirmó una inversión de U$S 750 millones para ampliar su capacidad de transporte de petróleo.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, sostuvo que “logramos algo en lo que trabajamos todo el año y que despeja nubarrones, que construye porvenir y futuro, certezas y seguridad para seguir articulando inversiones. Junto al gobierno nacional le entregamos a Oldelval la concesión por diez años de los oleoductos a Puerto Rosales desde aquí, desde Vaca Muerta, desde Neuquén”.

El mandatario provincial participó de un encuentro, junto al ministro de Economía, Sergio Massa y la secretaria de Energía, Flavia Royon, y el CEO de Oleoductos del Valle (Oldelval), Ricardo Hösel.

“La obra generará 1.500 puestos de trabajo y va a permitir duplicar la producción de petróleo en la cuenca neuquina, es una obra fundamental y decisiva”, señaló Gutiérrez.

Y confirmó que “no fue necesario entregar esa concesión por diez años para que comiencen con la tarea, para mi sorpresa, ya avanzaron. Ya invirtieron U$S 50 millones, U$S 30 millones en mano de obra y U$S 20 millones en caños de 30 pulgadas”.

Desde la empresa asumieron el compromiso que para fines de 2023 o principios del 2024 va a estar finalizada la primera etapa, que va a permitir transportar 125 mil barriles/día de petróleo. Y para fines de 2024 o principios de 2025 va a estar toda la obra terminada, con lo cual se van a poder transportar 250 mil barriles/día de petróleo.

A partir de estas tareas de potenciación de la capacidad del ducto las exportaciones de petróleo podrán incrementarse, pasando a una cifra que podrá oscilar entre los 180 y hasta los 250 mil barriles diarios.

Por su parte, la secretaria de Energía, Flavia Royón, consideró que se trata de “una inversión muy importante por parte de la empresa y una gran oportunidad para incrementar las exportaciones de crudo”.

En tanto, Ricardo Hösel, CEO de la compañía, expresó que “con este hito nosotros vamos a empezar el proyecto, que nos va a permitir duplicar la capacidad de transporte y le va a permitir al país, generar divisas de entre U$S 4 mil y U$S 6.500 millones”.