La expansión de la producción de petróleo y gas no tendrá su correlato en el gasto público destinado al sector. El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno al Congreso prevé un recorte del 4,2% en los recursos asignados a energía respecto del crédito vigente para este año, al tiempo que profundiza la reducción de los subsidios y limita el alcance de algunos beneficios tarifarios.

De acuerdo con el último informe de Economía & Energía (E&E), el gasto destinado al sector alcanzará los USD 4.685 millones en 2026, unos USD 205 millones menos que en 2025. La reducción se suma a la trayectoria descendente de los últimos años: en 2023 el presupuesto energético había alcanzado los USD 11.007 millones y en 2024 se ubicó en USD 7.235 millones.

El ajuste se produce mientras la actividad hidrocarburífera atraviesa uno de sus mejores momentos. La producción nacional de petróleo va rumbo al millón de barriles diarios, impulsada principalmente por Vaca Muerta. El shale oil ya representa casi el 70% del crudo producido en el país tras crecer un 30,8% interanual.

En gas natural también se registran máximos históricos. La producción promedió 157 millones de metros cúbicos diarios durante agosto, con un crecimiento interanual del 4,2%, mientras que el shale gas ya explica más de la mitad de la producción nacional.

Según el análisis de Economía & Energía, el principal ajuste recaerá sobre CAMMESA, la administradora del Mercado Eléctrico Mayorista, cuyo presupuesto caerá un 21%, equivalente a USD 509 millones menos que este año. El organismo dispondrá de USD 1.918 millones durante 2026.

En contraste, ENARSA prácticamente mantendrá su nivel de recursos, con un incremento del 1% hasta los USD 1.195 millones. El programa Plan Gas.Ar tendrá una suba del 10,7% y contará con USD 473 millones, mientras que el resto de las partidas energéticas crecerá un 29%, hasta alcanzar los USD 1.099 millones.

El proyecto también consolida la política de reducción de subsidios energéticos. Las transferencias corrientes destinadas a este concepto totalizarán USD 3.950 millones en 2026, un 5,6% menos que este año y muy por debajo de los niveles registrados en 2023 y 2024.

Además, el Presupuesto introduce cambios en el régimen de Zonas Frías. El artículo 70 propone limitar el beneficio únicamente a usuarios de la Patagonia, la Puna y Malargüe, dejando afuera a gran parte de los hogares incorporados durante los últimos años.

Para la consultora que dirige Nicolás Arceo, el contraste entre el desempeño del sector y la evolución del gasto público abre interrogantes sobre la estrategia energética de mediano plazo. Mientras la producción continúa creciendo, algunos indicadores de inversión muestran una desaceleración. Entre enero y agosto de este año se conectaron 59 pozos de gas, diez menos que en igual período de 2024, lo que refleja una menor actividad de perforación respecto del año pasado.

En paralelo, el mercado internacional continúa condicionado por la volatilidad del precio del petróleo. Con este escenario, el Presupuesto 2026 profundiza el cambio de enfoque iniciado por el Gobierno: menor peso de los subsidios y del gasto estatal en energía, en un contexto de expansión productiva liderada por el desarrollo no convencional de Vaca Muerta.