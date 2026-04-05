El 2026 no es un año más en la historia de Neuquén. Es, más bien, un punto de inflexión. Un momento en el que la ciudad decidió acelerar su transformación y disputar un lugar entre las capitales más dinámicas del país. La magnitud del proceso se explica, en parte, por un dato contundente: una inversión histórica de $234.000 millones destinada a la obra pública, que representa el 42% del Presupuesto municipal.



Ese volumen de recursos no se traduce sólo en cifras, sino en movimiento constante. Mientras la atención pública se concentra en proyectos de escala como la Gran Avenida o el Acceso Norte, otras 50 obras avanzan en simultáneo, reconfigurando el territorio en todas las direcciones. Es ahí, en esa trama menos visible pero igual de decisiva, donde se juega buena parte de la transformación urbana.



“Estamos ejecutando un plan de obras sin precedentes, que tiene como objetivo equilibrar la ciudad y llevar infraestructura a los sectores que históricamente quedaron postergados”, explicó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola. “No es sólo pavimento: es conectividad, es integración y es calidad de vida”.



En el oeste, ese cambio adquiere una dimensión casi fundacional. En Cuenca XV, donde hasta hace poco no existía una sola calle asfaltada, el municipio avanza con más de 400 cuadras de pavimento. De esta manera el barrio se acerca a la meta del 100% de calles asfaltadas.



Una dinámica similar se observa en Rincón del Río. Allí se ejecutan 126 cuadras de asfalto junto a un sistema pluvial clave para un sector históricamente vulnerable a los anegamientos.

El drenaje -con más del 90% de avance- incluye canales entubados, cámaras, sumideros y una estación de bombeo. En paralelo, el asfaltado supera el 40% y los cordones cuneta ya avanzaron más de la mitad.



El patrón se repite, con matices, en distintos barrios: Villa Ceferino (71 cuadras ejecutadas, 30 en marcha y 97 proyectadas), Islas Malvinas (45 en obra y 55 previstas) y Valentina Sur, donde ya se completaron 180 cuadras, se construyeron ocho puentes y se avanza en nuevas urbanizaciones que consolidan la trama urbana.



“Cada cuadra que pavimentamos resuelve un problema estructural, pero también cambia la vida cotidiana de los vecinos”, agregó Nicola. “El objetivo es claro: llegar al 100% de asfalto en toda la ciudad y cerrar definitivamente la brecha entre sectores”.



En San Lorenzo Sur, en el sector Círculo Policial, ese objetivo empieza a materializarse tras décadas de espera. Allí se ejecutan 74 cuadras, con trabajos en marcha en el cuadrante delimitado por Belgrano, Rafaela, Pastor Pluis y Necochea, y la previsión de completar la totalidad del sector antes de fin de año.



Debajo de cada una de esas calles hay otra obra, menos visible pero igual de determinante: los sistemas pluviales. Desde el inicio de la gestión se construyeron más de 300 kilómetros de desagües en toda la ciudad. “Son obras que no se ven, pero que son fundamentales para evitar anegamientos y garantizar que la infraestructura perdure en el tiempo”, señaló Nicola.



Pero la transformación no se agota en el asfalto. En Melipal avanza la construcción de un nuevo SAF cubierto de 1.500 metros cuadrados, pensado como espacio deportivo y comunitario. Y hacia el Río Neuquén, el Paseo Costero suma un nuevo tramo entre Chocón y Aguado: tres kilómetros que incorporan veredas, bicisendas, calle vehicular y miradores, consolidando uno de los principales atractivos urbanos.



En ese mapa en expansión, la obra de Avenida Crouzeilles funciona como síntesis: tres kilómetros de avenida y 3.000 metros de canal que conectan, ordenan y drenan. Una infraestructura que no sólo mejora la movilidad, sino que redefine la lógica de crecimiento hacia el oeste.



Neuquén, en definitiva, dejó de pensarse en futuro. La ciudad ya está ocurriendo. Y lo hace a través de una premisa simple pero ambiciosa: no se trata de intervenir puntos aislados, sino de transformar, de manera simultánea, el conjunto. Porque más que estar en obra, Neuquén -hoy- es obra.