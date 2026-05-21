La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno para recortar subsidios al gas natural en el régimen de Zonas Frías, una medida que, según estimaciones oficiales, permitirá un ahorro fiscal de $272.099 millones. La iniciativa obtuvo 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, luego de intensas negociaciones entre la Casa Rosada y un grupo de gobernadores provinciales. Ahora el proyecto deberá ser debatido en el Senado.

El oficialismo consiguió respaldo clave de provincias del norte tras ofrecer una “compensación” vinculada a subsidios para la energía eléctrica en regiones consideradas de “zonas cálidas”. Entre las provincias alcanzadas por esa negociación aparecieron Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán.

Durante toda la jornada continuaron las conversaciones entre funcionarios nacionales y distintos bloques legislativos. Algunos diputados evitaron anticipar su voto hasta último momento mientras avanzaban las negociaciones políticas. La propuesta para modificar el esquema de subsidios fue el punto más importante de la sesión y quedó para el cierre del debate parlamentario. Desde sectores libertarios reconocieron que hubo múltiples pedidos de los gobernadores para garantizar acompañamiento.

La Libertad Avanza logró aprobar la iniciativa con apoyo del PRO, la UCR, el MID, gran parte de Innovación Federal, legisladores provinciales y aliados habituales del oficialismo. También acompañaron las diputadas sanjuaninas de Producción y Trabajo, la representante neuquina de La Neuquinidad, los diputados tucumanos del bloque Independencia, además de la legisladora Lourdes Arrieta y los jujeños Jorge Rizzoti y María Inés Zigarán. Por otro lado, los tres diputados del bloque Elijo Catamarca optaron por abstenerse.

Además de avanzar con el recorte de subsidios al gas, el oficialismo consiguió aprobar durante la misma sesión la denominada Ley Hojarasca, orientada a eliminar normas consideradas obsoletas, junto con una serie de tratados internacionales. En paralelo, el oficialismo y sus aliados bloquearon los intentos opositores para avanzar con una interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las denuncias judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

Con la media sanción ya aprobada en Diputados, el debate ahora se trasladará al Senado, donde las provincias tendrán un rol central en las próximas negociaciones con el Gobierno nacional.