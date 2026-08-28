La industria hidrocarburífera argentina volvió a marcar un récord histórico. Durante julio, la producción de petróleo alcanzó los 916.200 barriles diarios, el nivel más alto registrado en el país, con un crecimiento del 17,2% respecto al mismo mes de 2025. El principal motor de este desempeño fue nuevamente Vaca Muerta, la formación no convencional ubicada en Neuquén que continúa expandiendo su protagonismo dentro del sector energético nacional.

Según los datos relevados por la Agencia Noticias Argentinas, la producción de la Cuenca Neuquina llegó a 643.100 barriles diarios, lo que representa un incremento interanual del 26,4%. Con estas cifras, Vaca Muerta ya aporta más del 70% del petróleo producido en la Argentina, consolidándose como el principal activo energético del país y uno de los proyectos de mayor relevancia para la economía nacional.

El crecimiento del petróleo impulsa las exportaciones

El aumento sostenido de la producción también se refleja en el comercio exterior. La mayor disponibilidad de crudo permitió que el petróleo se transformara en el principal producto exportado por la Argentina durante 2026.

Este desempeño fortalece la generación de divisas y posiciona a Vaca Muerta como un factor estratégico para el equilibrio de la balanza comercial. El incremento de los saldos exportables responde tanto a la mejora en la productividad de los yacimientos como a las inversiones que vienen realizando las principales operadoras en la cuenca neuquina.

La expansión de la actividad también genera un impacto directo sobre la cadena de valor energética, impulsando empleo, servicios especializados, infraestructura y nuevas oportunidades de desarrollo para la región patagónica.

La producción de gas también mantiene una tendencia positiva

El crecimiento de Vaca Muerta no se limita al petróleo. En el segmento del gas natural, la formación también continúa ganando participación.

Durante julio, la producción nacional se ubicó en 158,8 millones de metros cúbicos diarios, mientras que Vaca Muerta aportó 96,5 millones de metros cúbicos por día. En términos interanuales, la extracción de gas en la formación neuquina creció un 5,9% respecto de julio de 2025.

Estos números ratifican el papel central de la Cuenca Neuquina en el abastecimiento energético argentino y en la estrategia de expansión de las exportaciones de gas hacia mercados regionales e internacionales.

Un sector que gana peso en la economía argentina

Los nuevos récords de producción reflejan la consolidación de Vaca Muerta como el principal motor del crecimiento hidrocarburífero del país. El desarrollo de los yacimientos, acompañado por inversiones privadas y obras de infraestructura energética, continúa fortaleciendo la competitividad del sector.

Además de garantizar mayores volúmenes de producción, la expansión de la actividad permite incrementar las exportaciones, generar empleo de calidad y reforzar el ingreso de divisas, factores considerados clave para el desarrollo económico de la Argentina en los próximos años.