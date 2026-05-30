Frente a la incertidumbre que atraviesan los mercados energéticos internacionales y la volatilidad de los precios del petróleo, los países de América Latina y el Caribe reafirmaron su compromiso con una mayor integración regional durante la LXV Junta de Expertos de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), celebrada en Ciudad de Belice.

Durante dos jornadas de trabajo, representantes de los países miembros analizaron estrategias para fortalecer la seguridad energética, mejorar la coordinación regional y acelerar la transición hacia sistemas más sostenibles. Las conclusiones del encuentro servirán de base para la próxima Reunión de Ministros de OLACDE, que se realizará en octubre en República Dominicana.

La apertura estuvo encabezada por el ministro de Energía de Belice, Michel Chebat, quien ejerce la presidencia de la Junta, junto con el secretario ejecutivo de OLACDE, Andrés Rebolledo.

Ambos destacaron la importancia de profundizar la cooperación entre los países de la región para construir sistemas energéticos más resilientes frente a los desafíos globales.

Entre los principales temas abordados se destacaron la aplicación de inteligencia artificial y herramientas de digitalización en el sector energético, la promoción de la economía circular, la electrificación de nuevos consumos y las políticas orientadas a acelerar la transición energética.

La agenda también incorporó debates sobre inclusión social, equidad de género y participación de las nuevas generaciones, considerados factores clave para garantizar que los procesos de transformación energética generen beneficios económicos y sociales de manera equitativa.

El encuentro tuvo además un valor simbólico para Belice, que por primera vez fue sede de la Junta de Expertos de OLACDE en el marco de su presidencia pro tempore. El país impulsa actualmente proyectos vinculados a la descarbonización, la expansión de energías renovables y la modernización de su sistema eléctrico mediante inversiones en generación solar y almacenamiento energético.

Desde OLACDE señalaron que la posición geográfica de Belice y su creciente desarrollo energético lo convierten en un actor estratégico para fortalecer la integración y el comercio energético regional, contribuyendo a una mayor seguridad y resiliencia del suministro en América Latina y el Caribe.

La Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía es el principal organismo intergubernamental de cooperación energética de la región y trabaja en la promoción del aprovechamiento sostenible de los recursos energéticos, la integración regional y el desarrollo de políticas comunes para enfrentar los desafíos del sector.