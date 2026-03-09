El precio del petróleo vuelve a poner presión sobre los surtidores

La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a sacudir el mercado internacional del petróleo y encendió una señal de alerta sobre el precio de los combustibles en la Argentina.

En ese contexto, el CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la compañía sigue de cerca la evolución del crudo y que la política de precios se define con un seguimiento permanente del mercado.

“YPF no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, señaló el directivo.

El precio internacional del petróleo se movió con fuerza en las últimas semanas y el mercado energético global volvió a mostrar una fuerte volatilidad.

La estrategia que analiza YPF

Desde la empresa explicaron que trabajan con un sistema de seguimiento constante para definir el comportamiento de los precios.

Marín indicó que la petrolera utiliza un esquema denominado “micropricing”, que consiste en revisar la evolución del mercado de manera continua.

Según explicó, la compañía aplica un sistema de promedios móviles para evitar que los movimientos bruscos del petróleo impacten de forma inmediata en los surtidores.

“Mediante el sistema de moving average podremos atenuar picos de aumento y bajas, dando mayor previsibilidad a los consumidores y teniendo un precio más estable”, sostuvo.

Lo que puede pasar con la inflación

Mientras el mercado observa qué harán las petroleras, los economistas ya empezaron a medir el posible impacto en los precios de la economía.

El consultor Fernando Marull explicó que la evolución de la nafta será uno de los factores que definan el índice de inflación de marzo.

Según sus estimaciones, si los combustibles no registran aumentos, el índice de precios podría ubicarse entre 2,4% y 2,5%.

Pero si el ajuste llega a los surtidores, el escenario cambia.

En ese caso, la inflación del mes podría acercarse a un rango de entre 2,7% y 2,8%.

Un precio internacional que puede cambiar el escenario

Marull explicó que el punto de referencia está en el valor internacional del petróleo. Si el barril se mantiene cerca de los 90 dólares, el impacto podría sentirse en los combustibles.

De acuerdo con sus cálculos, el traslado del precio internacional podría sumar alrededor de 0,6 puntos porcentuales a la inflación, dependiendo del momento en que se refleje en los surtidores.

El economista también señaló que algunas petroleras podrían aplicar ajustes más rápidos, mientras que otras tendrían mayor margen para distribuir los aumentos en el tiempo.

Un contexto global que mueve toda la economía

La suba del petróleo tiene efectos cruzados para la Argentina.

Por un lado, mejora el ingreso de dólares por exportaciones de crudo. Según estimaciones de Marull, el aumento del precio internacional podría generar cerca de 3.000 millones de dólares adicionales en exportaciones hacia 2026.

Pero al mismo tiempo, el encarecimiento del petróleo también presiona sobre el precio de los combustibles y termina impactando en el resto de la economía.

El escenario internacional seguirá siendo determinante en las próximas semanas para definir si ese movimiento termina o no reflejándose en el precio de la nafta.